पड़ोसी ने दी मां-बेटे को दर्दनाक मौत, लेना चाहता था पिता की मौत का बदला

अमरावती जिले के तिवसा में पुरानी रंजिश के चलते दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी. आरोपी रोहन अवझाड ने पड़ोसी अमोल डाखोरे और उनकी मां सुशीला पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. बीच-बचाव में 10 साल के एक लड़का भी गंभीर रूप से घायल हो गया.

पड़ोसी ने की मां बेटे की हत्या
महाराष्ट्र में अमरावती जिले के तिवसा शहर में आज सुबह हुए दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुरानी रंजिश और बदले की भावना से हुई इस वारदात में मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक 10 साल का मासूम गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

अशोक नगर निवासी अमोल डाखोरे और उनकी मां सुशीला डाखोरे घर के सामने बैठे थे. तभी पड़ोसी रोहन अवझाड ने धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. वारदात में अमोल डाखोरे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल सुशीला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. वइस हमले में बीच-बचाव करने पहुंचे 10 साल के हिमांशु डाखोरे का भी हाथ बुरी तरह जख्मी हुआ और उसकी दो उंगलियां कट गईं.

पुलिस की दी जानकारी के तहत यह हमला पुराने हत्या से जुड़ा था. दरअसल, वर्ष 2023 में अमोल डाखोरे पर आरोपी के पिता सुधाकर अवझाड की हत्या का आरोप था. उसी घटना का बदला लेने के लिए सुधाकर का बेटा रोहन इस खून-खराबे को अंजाम देने पहुंचा था.

घटना की जानकारी मिलते ही तिवसा पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए आरोपी रोहन अवझाड को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस निरीक्षक गोपाल उपाध्याय ने बताया कि यह वारदात पूरी तरह पुराने विवाद और प्रतिशोध की भावना का परिणाम है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

