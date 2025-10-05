अमित शाह से मिले फडणवीस, शिंदे और पवार, शिरडी के होटल में 45 मिनट तक चली हाईलेवल मीटिंग

महाराष्ट्र में हाल ही में हुई असामयिक और अत्यधिक बारिश ने राज्य के कई जिलों में किसानों की कमर तोड़ दी है. फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. इसी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार देर रात शिरडी में एक अहम बैठक की.

बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल हुए. यह बैठक लगभग 45 मिनट तक चली और इसमें मुख्य रूप से किसानों के लिए वित्तीय राहत पैकेज, क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे, और प्रशासनिक सहायता की तात्कालिक व्यवस्था पर चर्चा हुई.

सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने अधिकारियों से कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और राहत राशि सीधे प्रभावित परिवारों के खातों में पहुंचाई जाए. बैठक में फसलों के नुकसान का जिला-वार मूल्यांकन, राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से सहायता वितरण की प्रक्रिया, और केंद्र की ओर से संभावित विशेष राहत पैकेज के मसले पर भी विचार हुआ.

जानकारी के मुताबिक, हाल की भारी बारिश ने मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में धान, कपास, सोयाबीन और गन्ने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. हजारों एकड़ भूमि पर खड़ी फसलें नष्ट हो गईं, जिससे किसानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है.

बैठक में विकास परियोजनाओं की प्रगति और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर भी समीक्षा की गई. बताया जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार किसानों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज घोषित कर सकती है, जिसमें मुआवजा, बीमा दावे और ब्याज मुक्त ऋण जैसी सुविधाएं शामिल होंगी.

