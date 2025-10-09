अकोला: मेडिकल कॉलेज में अश्लील हरकत कर रहा था कपल, गार्ड ने रंगे हाथों पकड़ा

अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और रुग्णालय का समता लॉन अब विवादों में आ गया है. मरीजों और उनके परिजनों के विश्राम के लिए बनाए गए इस स्थान पर अब रात के समय अश्लील हरकतों का अड्डा बन चुका है. पिछले कुछ दिनों से यहां पर दिन और रात दोनों समय अशोभनीय गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं.

घटना तब सामने आई जब अस्पताल के एक गार्ड ने एक व्यक्ति को महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. उसने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

अश्लील हरकत करता पकड़ा गया कपल

सूत्रों के मुताबिक, अस्पताल परिसर में खड़ी निजी एंबुलेंसों में भी इसी तरह की हरकतें होती हैं. रात में कुछ लोग एंबुलेंस के अंदर छिपकर अशोभनीय कार्य करते हैं, जिससे अस्पताल की छवि धूमिल हो रही है.

घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय सोनोने ने जांच के आदेश जारी किए हैं और सुरक्षा कर्मचारियों को रात में सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं. हालांकि, अब तक इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि अस्पताल सेवा और उपचार का स्थान है, न कि अशोभनीय हरकतों का केंद्र. लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

