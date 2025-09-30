scorecardresearch
 

सौतेले पिता ने 5 साल की मासूम को बनाया हैवानियत का शिकार...गरबा देखने निकली थी मां

अकोला के खदान क्षेत्र में सौतेले पिता पर 5 वर्षीय बच्ची से रेप का मामला सामने आया है. वारदात के बाद बच्ची गंभीर हालत में ICU में भर्ती है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर POCSO और BNS धाराओं में केस दर्ज किया. घटना से शहर में आक्रोश है और लोग आरोपी को कठोर सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.

सौतेले पिता ने 5 साल की मासूम से की हैवानियत (Photo: Representational Image)
सौतेले पिता ने 5 साल की मासूम से की हैवानियत (Photo: Representational Image)

महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सौतेले बाप ने 5 वर्षीय मासूम बच्ची पर ऐसे हैवानियत की कि जानने वालों के पांव तले जमीन खिसक गई. इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. मामला खदान पुलिस थाना क्षेत्र का है.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना के दिन बच्ची की मां गरबा महोत्सव देखने के लिए घर से बाहर गई थी. घर से निकलते समय उसने अपने बेटे और बेटी को सौतेले पिता के पास छोड़ दिया था.  देर रात करीब साढ़े दस बजे आरोपी ने घर में मौजूद मासूम बेटी को अपना शिकार बनाया. वारदात के बाद बच्ची को असहनीय पीड़ा होने लगी. जब मां घर लौटी तो बच्ची ने रोते हुए उसे आपबीती सुनाई. मां तुरंत अपनी बेटी को लेकर अकोला के सरकारी अस्पताल पहुंची. बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे ICU में भर्ती किया गया है.

खदान पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया. आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है. खदान पुलिस स्टेशन के थानेदार मनोज केदारे ने घटना की पुष्टि की है. इस संदर्भ में उक्त आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ पोस्को ओर BNS के अलग-अलग धाराओं तहत मामला दर्ज किया है.

इस नृशंस कृत्य के बाद अकोला शहर में खलबली मच गई है. नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं में गहरा आक्रोश है. लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि समाज में ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को सबक मिले. स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ते बाल अत्याचार के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम जरूरी हैं. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपी को फांसी जैसी सजा देने की मांग जोर पकड़ रही है. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पीड़ित बच्ची का इलाज जारी है.

---- समाप्त ----
