Mumbai: मुस्लिमों को ही फ्लैट बेचने के विज्ञापन से मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस

मुंबई के मीरा रोड के हटकेश इलाके में हिल गैलेक्सी फेस-2 प्रोजेक्ट विवादों में है. सोशल मीडिया पर वायरल विज्ञापन में दावा किया गया कि फ्लैट सिर्फ मुस्लिम समाज को दिए जाएंगे. इसको लेकर शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है. मामला काशीगांव थाने में दर्ज है, लेकिन कार्रवाई गणेश चतुर्थी के बाद होगी.

शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में नाराजगी.(Photo: Screengrab).
जहां पूरे राज्य में ईद का त्योहार शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ, वहीं मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. मीरा रोड के हटकेश इलाके में चल रहे हिल गैलेक्सी फेस-2 प्रोजेक्ट पर सोशल मीडिया में वायरल हुए एक विज्ञापन ने माहौल गरमा दिया है.

दरअसल, वायरल विज्ञापन में दावा किया गया है कि इस प्रोजेक्ट के फ्लैट केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही बेचे जाएंगे. इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि 22 मंजिला इस टॉवर के पहले फ्लोर पर मस्जिद और नमाज के लिए जगह तथा दूसरे फ्लोर पर हलाल के लिए व्यवस्था तय की गई है. इस दावे ने शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया.

हालांकि, ईद और अनंत चतुर्दशी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने संयम बरता और सीधे पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस प्रोजेक्ट का निर्माण आर.आर. बिल्डर्स कंपनी कर रही है. जब 'आजतक' की टीम ने कंपनी से इस विवाद पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तो बिल्डर ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

देखें वायरल विज्ञापन...

वहीं, काशिगांव पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और त्योहारों के शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद विस्तृत जांच की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जानकार मानते हैं कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक रंग भी ले सकता है और दो समुदायों के बीच तनाव का कारण बन सकता है. फिलहाल पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

रिपोर्ट- प्रवीण नलवाड़.
