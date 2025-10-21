पुणे के शनिवार वाड़ा नमाज विवाद में एक्शन, अज्ञात मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ FIR

पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा दुर्ग में नमाज अदा करने वाली तीन अज्ञात महिलाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और अन्य संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था. पेशवा काल में निर्मित शनिवार वाड़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत एक संरक्षित हेरिटेज मॉन्यूमेंट (धरोहर स्मारक) है.

एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि इस दुर्ग परिसर में किसी भी धार्मिक या राजनीतिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, और इस घटना ने सुरक्षा और स्थल की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुणे सिटी पुलिस के अनुसार, इस मामले में संरक्षित स्मारकों पर लागू प्रतिबंधों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष (AMASR) नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. यह घटना 18 अक्टूबर, 2025 को दोपहर लगभग 1.45 बजे हुई, जिसे लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के एक अधिकारी ने पुणे सिटी पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

BJP सांसद ने निकाला था प्रोटेस्ट मार्च

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमने एएमएएसआर नियमों की संबंधित धारा में एफआईआर दर्ज की है, जो संरक्षित स्मारकों के भीतर निषिद्ध गतिविधियों से संबंधित दंड का प्रावधान करती है.' शनिवार वाड़ा में महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और शहर के एक दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों ने सैकड़ों लोगों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया.

बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने पत्रकारों से कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है. शनिवार वाड़ा नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है. हम प्रशासन से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं.' विरोध प्रदर्शन में शामिल संगठनों में 'पतित पावन संगठन' और 'हिंदू सकल समाज' शामिल थे. उन्होंने नमाज की घटना के बाद उस जगह को 'शुद्ध' करने के लिए गोमूत्र छिड़का और 'शिव वंदना' की.

नमाज निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ें: राणे

इस बीच, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने के वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दुर्ग हिंदू शौर्य का प्रतीक है और समुदाय के दिल के करीब है. उन्होंने सवाल किया कि क्या मुसलमान हाजी अली में हिंदुओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ स्वीकार करेंगे, और इस बात पर जोर दिया कि नमाज निर्धारित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए.

