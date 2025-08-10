नागपुर: निर्माणाधीन मंदिर का गेट गिरने से बड़ा हादसा, 17 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के नागपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है. कोराडी स्थित महालक्ष्मी जगदंबा देवस्थान के निर्माणाधीन गेट का एक हिस्सा गिरने से 17 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है. यह घटना शनिवार रात करीब 8 बजे हुई.

अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और आसपास के लोगों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया था. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) की टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में लग गई.

पीटीआई के मुताबिक, सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिला कलेक्टर विपिन इतांकर और डिप्टी कमिश्नर निकेतन कदम खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के वेलकम इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरी, 2 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

अभी तक गेट गिरने की वजह का पता नहीं चल पाया है. अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही विशेषज्ञों की एक टीम घटनास्थल का मुआयना करेगी ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके. यह घटना निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े करती है.

Advertisement

एनडीआरएफ का बयान

5 बटालियन एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर कृपाल मुले ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "जब 5 बटालियन एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंची, तो ढांचा पूरी तरह से ढह चुका था. जब हमने पूछा, तो हमें बताया गया कि यहां काम कर रहे सभी लोग घायल हो गए थे, लेकिन उन सभी को बचा लिया गया... यहां कोई फंसा हुआ नहीं मिला. हमने पहले लोगों को ढूंढा, उसके बाद कुत्तों की मदद से तलाशी ली. अभी तक यहां कोई फंसा हुआ नहीं दिख रहा है... लेकिन हमें पहले मलबा साफ करना होगा, और उसके बाद ही स्थिति साफ होगी."



---- समाप्त ----