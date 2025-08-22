कॉलेज कैंटीन की चाय से मेडिकल छात्रा की बिगड़ी तबीयत, वेंटिलेटर पर लड़ रही जिंदगी की जंग

झारखंड के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान रांची स्थित राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में पोस्टग्रेजुएट छात्रा गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर है. घटना गुरुवार रात हुई, जब 25 साल की छात्रा ने अस्पताल की कैंटीन से चाय पी थी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि यह मामला केवल साधारण फूड पॉइज़निंग का नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है. छात्रा ऑब्सटेट्रिक्स और गायनाकोलॉजी विभाग की फर्स्ट ईयर पोस्टग्रेजुएट हैं. वह रात की ड्यूटी पर थीं और कई डॉक्टरों ने कैंटीन से चाय ऑर्डर की थी.

चाय पीने के बाद तबीयत बिगड़ी

अधिकारियों ने बताया कि छात्रा ने चाय को एक फ्लास्क में डाला ताकि बाद में पी सके. ड्यूटी पूरी करने के बाद उसने चाय का स्वाद लिया और कहा कि इसका स्वाद खराब है और गंध अजीब है. इसके बाद अन्य डॉक्टरों ने चाय नहीं पी. थोड़ी देर बाद छात्रा अचानक बीमार होकर बेहोश हो गई और उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया.

जांच के लिए बेचे गए सैंपल

RIMS के प्रवक्ता डॉ. राजीव रंजन ने पुष्टि की कि छात्रा की हालत स्थिर लेकिन गंभीर है और अगले 48 घंटे उसके लिए निर्णायक हैं. फ्लास्क और अन्य सामग्री टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के लिए भेजी गई है. कैंटीन को सील कर दिया गया है और जांच जारी है.

कर्मचारी हिरासत में



पुलिस ने बताया कि जिसने चाय परोसी थी उस कैंटीन कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामला स्पष्ट होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे मामलों में सतर्कता जरूरी है और किसी भी संदिग्ध खाद्य या पेय पदार्थ का सेवन तुरंत रोकना चाहिए. अस्पताल प्रशासन ने कहा कि छात्रा के स्वास्थ्य की निगरानी जारी है और पूरी टीम घटना की जांच में जुटी है.

