रांची से गिरफ्तार आतंकी अशरफ दानिश बना रहा था केमिकल हथियार, छापेमारी में मिले कई विस्फोटक सामान

रांची में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी अशरफ दानिश को गिरफ्तार किया है. दानिश अपने ठिकाने पर खतरनाक केमिकल हथियार (IED) तैयार कर रहा था. छापेमारी में एसिड, सल्फर पाउडर, बॉल बेयरिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सहित कई उपकरण बरामद हुए हैं. एजेंसियों का मानना है कि इस IED से बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की साजिश थी.

दानिश IED से बड़े पैमाने पर विस्फोट करने की तैयारी में था. (Photo: ITG)
रांची में सुरक्षा एजेंसियों ने मंगलवार को आतंकी अशरफ दानिश को गिरफ्तार कर लिया. उसके ठिकाने पर जब छापेमारी की गई तो एजेंसी के हाथ खतरनाक बरामदगी लगी. दानिश अपने घर में केमिकल आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) तैयार कर रहा था.

तबाही मचाने की साजिश
एजेंसी सूत्रों के अनुसार दानिश इस IED से बड़े पैमाने पर विस्फोट करने की तैयारी में था. यह हथियार आम बम से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि इसमें केमिकल और बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे भारी संख्या में जान-माल की क्षति हो सकती थी.

बरामद सामान से एजेंसी हैरान
छापेमारी में दानिश के ठिकाने से कई खतरनाक रसायन और उपकरण मिले. इनमें कॉपर शीट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट शामिल हैं. साथ ही PH Value Checker, बॉल बेयरिंग्स, बीकर सेट, वेट मशीन, सेफ्टी ग्लव्स और रेस्पिरेटरी मास्क भी बरामद किए गए.

इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी मिला
सुरक्षा एजेंसियों ने एक प्लास्टिक बॉक्स भी जब्त किया है, जिसमें स्ट्रिप वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड्स और सर्किट जैसी चीजें थीं. इसके अलावा एक लैपटॉप और मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिनकी जांच साइबर विशेषज्ञ कर रहे हैं. एजेंसी का मानना है कि इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल IED को सक्रिय करने में होना था.

पूछताछ में जुटी एजेंसियां
अशरफ दानिश से गहन पूछताछ जारी है. एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि वह किस संगठन से जुड़ा था और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं. रांची से अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह साजिश बड़े हमले की ओर इशारा करती है. फिलहाल सभी रसायनों और बरामद सामान की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इन्हें किस पैमाने पर और किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाना था.

