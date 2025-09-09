रांची में गर्ल्स हॉस्टल से चल रहा था सेक्स रैकेट, 10 महिलाएं गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

रांची पुलिस ने शहर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि यह रैकेट लालपुर इलाके के एक प्राइवेट हॉस्टल से संचालित हो रहा था. रविवार को छापेमारी के दौरान पहले महिलाओं को हिरासत में लिया गया था. अब जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

पश्चिम बंगाल की महिलाएं शामिल

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार की गई 10 महिलाएं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं. इन्हें रविवार को छापे के दौरान पकड़ा गया था. जांच में सामने आया कि ये महिलाएं लंबे समय से इस रैकेट में शामिल थीं. इसके आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

तीन संचालक भी गिरफ्तार

महिलाओं से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने तीन संचालकों को भी गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि यही लोग इस पूरे रैकेट को चला रहे थे और ग्राहकों से संपर्क साधते थे. पुलिस ने कहा कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की गई.

DSP ने दी जानकारी

डीएसपी (सिटी) कुमार वी. रमन ने बताया, 'महिलाओं से पूछताछ के बाद तीन संचालकों को पकड़ा गया है. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.'

पुलिस की आगे की कार्रवाई

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट से और कौन लोग जुड़े हुए हैं और इसे कितने समय से चलाया जा रहा था. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इसके तार अन्य जिलों या राज्यों से भी जुड़े हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

इस मामले ने रांची की कानून-व्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर भी सवाल खड़े किए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ अपराध को बढ़ावा देती हैं बल्कि महिलाओं और युवाओं के शोषण का कारण भी बनती हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इस तरह की किसी गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

