Jharkhand: रामगढ़ में ज्वेलरी शॉप पर हथियारबंद डकैतों का हमला, फायरिंग कर लाखों की लूट, मालिक घायल

रामगढ़ में रविवार शाम जेसी ज्वेलर्स की दुकान पर नकाबपोश हथियारबंद डकैतों ने धावा बोल दिया. फायरिंग कर दहशत फैलाने के बाद लाखों रुपये नकद, जेवर और मोबाइल लूटकर फरार हो गए. दुकान मालिक आशीष कुमार को डकैतों ने पिस्टल की बट से घायल कर दिया. घटना रामगढ़ थाना से महज 500 मीटर दूर घटी और अपराध सीसीटीवी में कैद हो गया.

लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद (Photo: Screengrab)
झारखंड के रामगढ़ जिले में रविवार शाम अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. शहर के सतकौड़ी नगर स्थित जेसी ज्वेलर्स की दुकान पर नकाबपोश 5 डकैत हथियार लेकर घुसे और फायरिंग करते हुए लाखों रुपये कैश, जेवर और मोबाइल लूटकर फरार हो गए. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

डकैतों ने दहशत फैलाने के लिए दो राउंड गोली चलाई. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग डर गए, हालांकि इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ. घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे और कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा भी बरामद किया, जिसे अपराधी भागते समय छोड़ गए थे.

ज्वेलर्स की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने की डकैती

ज्वेलरी शॉप के मालिक आशीष कुमार ने बताया कि आधा दर्जन नकाबपोश अपराधियों ने दुकान में घुसकर हमला किया. उनके साथ हाथापाई की गई और सिर पर पिस्टल की बट से वार कर उन्हें घायल कर दिया गया. घायल हालत में उन्हें अस्पताल भेजा गया है.

घटना के समय दुकान में मालिक आशीष कुमार और उनका स्टाफ विनय कुमार मौजूद थे. गोली की आवाज सुनकर आशीष के पिता जगदीश शाह और मां चिंता देवी भी वहां पहुंचे. अपराधी हथियार लहराते हुए बड़ी आसानी से फरार हो गए.

फायरिंग करते हुए लाखों रुपये कैश, जेवर लेकर भागे बदमाश

यह वारदात रामगढ़ थाना से केवल 500 मीटर की दूरी पर हुई है, जिसने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उन बाइकों की तलाश कर रही है, जिनका इस्तेमाल डकैती में किया गया था.
 

