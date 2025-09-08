रांची की सड़कों पर Rolls-Royce चलाते नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, गाड़ी के पीछे भागते दिखे फैंस, Video Viral

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और झारखंड के युवराज कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में धोनी अपने सिमलिया (रांची) स्थित आवास से निकलते दिखाई दे रहे हैं.

फैंस ने रिकॉर्ड किया वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिमलिया स्थित धोनी के घर का लाल रंग का गेट खुलता है और धोनी अपनी लग्जरी कार रोल्स-रॉयस में निकलते हैं. इस दौरान वहां मौजूद उनके फैंस ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया.

तीन दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो

हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो तीन दिन पुराना है, लेकिन जैसे ही यह सोशल मीडिया पर आया, फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गया.

धोनी की गाड़ियों का क्रेज

गौरतलब है कि धोनी को गाड़ियों और बाइक्स का बेहद शौक है. उनके पास कई सुपरबाइक्स और लग्जरी कारों का कलेक्शन मौजूद है. अब उनकी रोल्स-रॉयस में बाहर निकलने की झलक ने फैंस को खासा उत्साहित कर दिया है.

फैंस में उत्साह

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर धोनी के फैंस लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और अपने पसंदीदा क्रिकेटर की झलक देखकर रोमांचित हो रहे हैं.

