झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों का IED धमाका, कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल

झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में सारंडा जंगल में शुक्रवार को आईईडी विस्फोट हुआ. यह घटना सुबह करीब 10:40 बजे की है. इस दौरान, कोबरा बटालियन के दो जवान घायल हो गए. जवान नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन के लिए जा रहे थे.

इसी दौरान वे आईईडी की चपेट में आ गए. इस क्षेत्र में भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा और अनमोल सहित कई नक्सली सक्रिय हैं.

घटना के बाद घायल जवानों को सारंडा जंगल से एयरलिफ्ट कर रांची भेजा जा रहा है. घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रांची भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें बेहतर इलाज मिल सके. इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की टीम लगातार अभियान चला रही है और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. घायल जवानों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज दिया जा रहा है.

लगातार जारी है अभियान

सुरक्षा बल इस क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं. नक्सलियों के सक्रिय होने के कारण यह क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है. जवानों का यह अभियान नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है. आईईडी जैसे विस्फोटक लगाकर नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. इस तरह की घटनाओं के बावजूद सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और वे अपने मिशन में लगे हुए हैं.

रेलवे ट्रैक पर धमाका...

इससे पहले 6 अगस्त को एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि संदिग्ध माओवादियों ने रविवार रात ओडिशा-झारखंड सीमा पर रेलवे पटरियों पर दो IED विस्फोट किए. ये विस्फोट झारखंड सीमा के पास अलग-अलग जगहों पर हुए, जिससे पटरियों को नुकसान पहुंचा. यह घटना सुंदरगढ़ जिले में ओडिशा-झारखंड सीमा के पास एक रेलवे ट्रैक पर हुए आईईडी विस्फोट में एक रेलकर्मी के मारे जाने के कुछ घंटों बाद हुई है.

