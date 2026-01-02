झारखंड में 24 घंटे में सड़क हादसों का कहर, 8 की मौत, कई घायल

झारखंड के अलग-अलग जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान हुए सड़क हादसों में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इन हादसों ने एक बार फिर राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा हादसा साहिबगंज जिले में बारहैत–बरहरवा मुख्य मार्ग पर छोटा रंगा दांड पुल के पास हुआ. यहां एक ऑटो-रिक्शा और तेल टैंकर के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में एक स्कूली बच्ची समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

साहिबगंज में ऑटो–टैंकर टक्कर, स्कूली बच्ची समेत चार की मौत

बरहरवा के एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बताया कि ऑटो बारहैत से बरहरवा की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे टैंकर से उसकी टक्कर हो गई. मृतकों की पहचान समरा साह (30), रंडानी सोरेन (30), 6 साल की स्कूली बच्ची शांति हेंब्रम और ऑटो चालक अमल कुमार के रूप में हुई है. हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. घायलों को रंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

दूसरी घटना पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी गांव में हुई. यहां बाइक फिसलने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. सभी घायलों को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (MMCH) ले जाया गया, जहां मनोज तुरी (26) और प्रेम भारती (25) को मृत घोषित कर दिया गया. दोनों चतरा जिले के कसमार गांव के निवासी थे. दो अन्य घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

रांची, पलामू और गोड्डा में भी हादसे, फरार चालकों की तलाश

राजधानी रांची में गुरुवार रात बिरसा चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने 26 साल के बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान विवेक कुमार तिर्की के रूप में हुई है, जो बिरसा चौक के पास लंका कॉलोनी का रहने वाला था. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की पहचान कर ली है और उसकी तलाश जारी है.

एक अन्य दुर्घटना गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में भटोंडा हाईवे पर हुई. यहां कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 27 साल के निरंजन मिर्धा की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल को बेहतर इलाज के लिए बिहार के भागलपुर अस्पताल रेफर किया गया है.



