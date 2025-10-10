scorecardresearch
 

MP और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक्शन में, रांची में की औचक निरीक्षण

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद झारखंड स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी रांची के दवा आउटलेट में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे. उन्होंने सैंपल कलेक्ट करवाए और दोषियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. केंद्र की एडवाइजरी के बाद तीन कफ सिरप पर राज्य में बैन लागू है और जांच जारी है.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (File Photo: ITG)
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पीने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी खुद मैदान में उतर आए हैं और शुक्रवार को रांची के एक बड़े दवा आउटलेट पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की. मंत्री ने ड्रग इंस्पेक्टरों को मौके पर सैंपल कलेक्ट करने का निर्देश दिया और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद झारखंड सरकार ने चार दिन पहले 'कोल्ड्रिफ' समेत तीन कफ सिरप के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था. इसके बाद से ही राज्यभर में ड्रग इंस्पेक्टर अलग-अलग जिलों में दवा दुकानों से सैंपल एकत्र कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कुछ संदिग्ध सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं, क्योंकि झारखंड में फिलहाल ड्रग टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए सैंपल बाहर भेजे जा रहे हैं.

इरफान अंसारी ने आजतक से बातचीत में कहा कि झारखंड अभी पूरी तरह 'सेफ' है और राज्य का पूरा स्वास्थ्य तंत्र अलर्ट पर है. उन्होंने कहा कि बच्चों की जान से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपने राज्य में ऐसी त्रासदी रोकने के लिए पहले ही कदम उठाने चाहिए थे.

झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है और संदिग्ध दवाओं की बिक्री रोकने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है.

