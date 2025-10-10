MP और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक्शन में, रांची में की औचक निरीक्षण

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पीने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी खुद मैदान में उतर आए हैं और शुक्रवार को रांची के एक बड़े दवा आउटलेट पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की. मंत्री ने ड्रग इंस्पेक्टरों को मौके पर सैंपल कलेक्ट करने का निर्देश दिया और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद झारखंड सरकार ने चार दिन पहले 'कोल्ड्रिफ' समेत तीन कफ सिरप के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था. इसके बाद से ही राज्यभर में ड्रग इंस्पेक्टर अलग-अलग जिलों में दवा दुकानों से सैंपल एकत्र कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कुछ संदिग्ध सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं, क्योंकि झारखंड में फिलहाल ड्रग टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए सैंपल बाहर भेजे जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: रांची में बेखौफ बदमाशों की करतूत, पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल घायल

इरफान अंसारी ने आजतक से बातचीत में कहा कि झारखंड अभी पूरी तरह 'सेफ' है और राज्य का पूरा स्वास्थ्य तंत्र अलर्ट पर है. उन्होंने कहा कि बच्चों की जान से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपने राज्य में ऐसी त्रासदी रोकने के लिए पहले ही कदम उठाने चाहिए थे.

Advertisement

झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है और संदिग्ध दवाओं की बिक्री रोकने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है.

---- समाप्त ----