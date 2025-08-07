scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड: 3 महीने में बिजली गिरने, डूबने और सांप के काटने से हुईं 431 मौतें, प्राकृतिक आपदाओं ने जमकर मचाई तबाही

झारखंड में मई से जुलाई तक अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं में 431 लोगों की जान गई. इनमें सबसे ज्यादा मौतें आकाशीय बिजली गिरने और डूबने की वजह से हुईं. राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है. प्रशासन के अनुसार बारिश से जनहानि के साथ-साथ संपत्ति और फसलों का भी नुकसान हुआ है.

Advertisement
X
प्राकृतिक आपदाओं में 431 लोगों की जान ली (Photo: Representational)
प्राकृतिक आपदाओं में 431 लोगों की जान ली (Photo: Representational)

झारखंड में बीते तीन महीनों में प्राकृतिक आपदाओं ने बड़ी तबाही मचाई है. राज्य सरकार के अनुसार 1 मई से 31 जुलाई के बीच कुल 431 लोगों की जान गई है. 

आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन मौतों में सबसे ज्यादा 180 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मारे गए. वहीं 161 लोगों की मौत डूबने की वजह से हुई.

प्राकृतिक आपदाओं ने मचाई बड़ी तबाही

सम्बंधित ख़बरें

PM Narendra Modi and Chief Minister Nitish Kumar.
बिहार को मोदी सरकार का तोहफा, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए दिए 588 करोड़  
प्राकृतिक हादसों में बिजली गिरने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं. (सभी फोटोः गेटी)
पिछले साल प्राकृतिक हादसों से देश में 8000 मौतें, इनमें से 35% सिर्फ बिजली गिरने से 
ये है JPL में रखा गया निसार सैटेलाइट. जिसे नासा ने इसरो को सौंपा है. अब इसरो इसे लॉन्च करेगा. (फोटोः NASA/JPL)
नासा ने इसरो को दी NISAR सैटेलाइट, दुनिया को बचाएगी आपदाओं से 
PM Modi tells about catch the rain campaign
कैसे करें प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला? 'मन की बात' में पीएम ने बताया 
Photo Credit: Getty Images
6 ग्रहों का अशुभ संयोग, ज्योतिषियों की डराने वाली भविष्यवाणी 

इसके अलावा सांप के काटने से 80 लोगों की जान गई. भारी बारिश के कारण 9 लोगों की मौत हुई जबकि बाढ़ की वजह से एक व्यक्ति की जान गई. गौरतलब है कि झारखंड में 17 जून से लगातार भारी बारिश हो रही है. इसके कारण कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है.

बारिश ने जीवन और आजीविका पर असर डाला

बारिश ने फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम में सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार बारिश ने न सिर्फ जीवन बल्कि आजीविका पर भी असर डाला है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement