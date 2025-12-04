धनबाद के खदानों से जहरीली गैस का रिसाव, एक की मौत, शिफ्ट किए गए 1,000 से ज्यादा लोग

झारखंड के धनबाद ज़िले में भूमिगत कोयला खदानों से जहरीली गैस लीक होने की घटना सामने आई है. इस गैस रिसाव के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. अधिकारियों के अनुसार, केन्दुआडिह बस्ती के आसपास 12 लोग बेहोश होकर बीमार पड़ गए, जबकि एक महिला की मौत का भी आरोप लगाया गया है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा.

गैस लीक की घटना से गांव में हड़कंप

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक हुई इस गैस लीक घटना ने बस्ती में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है. बताया जा रहा है कि भूमिगत खदानों से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस ऊपर की सतह तक पहुंच रही है, जिसके चलते सांस लेने में परेशानी, सिरदर्द और बेहोशी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं.

BCCL ने लोगों को जारी किया नोटिस

घटना के तुरंत बाद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) सक्रिय हो गई है. कंपनी के अधिकारियों ने 'डेंजर ज़ोन' घोषित जगहों पर रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर घर खाली करने के निर्देश दिए हैं. BCCL की टीम घरों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रही है.

भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए BCCL ने तीन एम्बुलेंस भी बस्ती में तैनात कर दी हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके. कंपनी के अधिकारी लगातार इलाके का सर्वे कर रहे हैं और रिसाव के स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं.

एक हजार परिवारों को किया जाएगा शिफ्ट

पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. लोग परेशान हैं कि वो घर छोड़ें तो जाएं कहां? प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है और करीब 1,000 से अधिक परिवारों को जल्द ही सुरक्षित जगह स्थानांतरित किया जाएगा.

