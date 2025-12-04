scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धनबाद के खदानों से जहरीली गैस का रिसाव, एक की मौत, शिफ्ट किए गए 1,000 से ज्यादा लोग

धनबाद में भूमिगत खदानों से जहरीली गैस के रिसाव के बाद एक महिला की मौत का आरोप लगा है और 12 लोग बीमार पड़ गए हैं. BCCL ने इलाके को 'डेंजर ज़ोन' घोषित कर करीब 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बस्‍ती में एम्बुलेंस और राहतकर्मी तैनात कर दिए गए हैं. प्रशासन दुर्घटना की वजह की जांच कर रहा है.

Advertisement
X
जहरीली गैस के रिसाव से मचा हड़कंप (Photo: Screengrab)
जहरीली गैस के रिसाव से मचा हड़कंप (Photo: Screengrab)

झारखंड के धनबाद ज़िले में भूमिगत कोयला खदानों से जहरीली गैस लीक होने की घटना सामने आई है. इस गैस रिसाव के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. अधिकारियों के अनुसार, केन्दुआडिह बस्ती के आसपास 12 लोग बेहोश होकर बीमार पड़ गए, जबकि एक महिला की मौत का भी आरोप लगाया गया है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा.

गैस लीक की घटना से गांव में हड़कंप

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक हुई इस गैस लीक घटना ने बस्ती में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है. बताया जा रहा है कि भूमिगत खदानों से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस ऊपर की सतह तक पहुंच रही है, जिसके चलते सांस लेने में परेशानी, सिरदर्द और बेहोशी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

धनबाद में भूमिगत आग से दहशत 
भूमिगत आग से फैली खतरनाक गैस. (Photo: ITG)
धनबाद में भड़क उठी भूमिगत आग... जहरीली गैस का होने लगा रिसाव 
ट्रेन पर चढ़कर युवक की धमकी और ड्रामा 
Man on train
'हाई वोल्टेज तार छू लूंगा...', ट्रेन के ऊपर चढ़कर युवक का ड्रामा, रेलवे स्टेशन पर फैली दहशत 
प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)
धनबाद में युवक का शव मिलने से सनसनी, मौत से पहले बनाया था वीडियो 

BCCL ने लोगों को जारी किया नोटिस

घटना के तुरंत बाद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) सक्रिय हो गई है. कंपनी के अधिकारियों ने 'डेंजर ज़ोन' घोषित जगहों पर रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर घर खाली करने के निर्देश दिए हैं. BCCL की टीम घरों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रही है.

Advertisement

भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए BCCL ने तीन एम्बुलेंस भी बस्ती में तैनात कर दी हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके. कंपनी के अधिकारी लगातार इलाके का सर्वे कर रहे हैं और रिसाव के स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं.

एक हजार परिवारों को किया जाएगा शिफ्ट

पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. लोग परेशान हैं कि वो घर छोड़ें तो जाएं कहां? प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है और करीब 1,000 से अधिक परिवारों को जल्द ही सुरक्षित जगह स्थानांतरित किया जाएगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement