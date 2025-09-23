जामताड़ा: 'डम डम डिगा डिगा...' गाने पर मंत्री और विधायक ने किया जमकर डांस, वीडियो वायरल

जामताड़ा के झिलुवा पुलिस कैंप में मंगलवार को इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) का उद्घाटन समारोह उत्साह और उमंग से भरा रहा. इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मुख्य अतिथि और सारठ विधायक चुन्ना सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए.

कार्यक्रम की शुरुआत बटालियन के जवानों की शानदार परेड से हुई. इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला पुलिस जवानों ने नागपुरी गीतों पर जोशीला नृत्य पेश किया. उनके नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

इसी बीच जब डम डम डिगा डिगा गीत बजा तो मंत्री डॉ. अंसारी और विधायक चुन्ना सिंह भी खुद को रोक न सके और मंच पर पहुंचकर जवानों के साथ थिरकने लगे. दर्शकों ने तालियों और जयकारों से उनका उत्साह बढ़ाया. पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

मंत्री और विधायक ने किया डांस

स्थानीय लोगों ने कहा कि यह नजारा यादगार था, जहां मंत्री और विधायक आम लोगों और पुलिस जवानों के साथ एक ही मंच पर नाचते दिखाई दिए. कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया.

डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Advertisement

समारोह में मंत्री डॉ. अंसारी ने कहा कि सरकार जवानों की सुविधाओं और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. विधायक चुन्ना सिंह ने जवानों की हिम्मत और समर्पण को सलाम किया. इस अवसर पर सीपीसी कैंटीन भवन, परेड मैदान शेड और मंदिर शेड का लोकार्पण किया गया. कार्यक्रम में उपायुक्त रवि आनंद, पुलिस अधीक्षक और कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

---- समाप्त ----