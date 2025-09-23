scorecardresearch
 

Feedback

जामताड़ा: 'डम डम डिगा डिगा...' गाने पर मंत्री और विधायक ने किया जमकर डांस, वीडियो वायरल

जामताड़ा के झिलुवा पुलिस कैंप में इंडिया रिजर्व बटालियन के उद्घाटन समारोह में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए. नागपुरी गीत पर महिला जवानों के नृत्य ने माहौल गरमा दिया. डम डम डिगा डिगा गाना बजते ही मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और विधायक चुन्ना सिंह भी मंच पर नाचते नजर आए.

Advertisement
X
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और विधायक चुन्ना सिंह ने किया डांस (Photo: Screengrab)
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और विधायक चुन्ना सिंह ने किया डांस (Photo: Screengrab)

जामताड़ा के झिलुवा पुलिस कैंप में मंगलवार को इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) का उद्घाटन समारोह उत्साह और उमंग से भरा रहा. इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मुख्य अतिथि और सारठ विधायक चुन्ना सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए.

कार्यक्रम की शुरुआत बटालियन के जवानों की शानदार परेड से हुई. इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला पुलिस जवानों ने नागपुरी गीतों पर जोशीला नृत्य पेश किया. उनके नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

इसी बीच जब डम डम डिगा डिगा गीत बजा तो मंत्री डॉ. अंसारी और विधायक चुन्ना सिंह भी खुद को रोक न सके और मंच पर पहुंचकर जवानों के साथ थिरकने लगे. दर्शकों ने तालियों और जयकारों से उनका उत्साह बढ़ाया. पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

सम्बंधित ख़बरें

'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' पर JDU विधायक का डांस, VIDEO वायरल 
(Photo: Screengrab)
'डांसिंग कॉप' से फेमस रणजीत सिंह पर विवादित वीडियो से गिरी गाज, विभागीय जांच शुरू 
पीड़िता का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है.(Photo: Screengrab)
ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम से लौट रही महिला डांसर से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार 
Rajasthan Bhavai dance
राजस्थान का भवाई डांस हुआ वायरल, महिला ने सिर पर घड़े रखकर थाली पर दिखाया कमाल 
पीड़िता का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है.(Photo: Screengrab)
ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम से लौट रही महिला डांसर से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार 

मंत्री और विधायक ने किया डांस 

स्थानीय लोगों ने कहा कि यह नजारा यादगार था, जहां मंत्री और विधायक आम लोगों और पुलिस जवानों के साथ एक ही मंच पर नाचते दिखाई दिए. कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया.

डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

Advertisement

समारोह में मंत्री डॉ. अंसारी ने कहा कि सरकार जवानों की सुविधाओं और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. विधायक चुन्ना सिंह ने जवानों की हिम्मत और समर्पण को सलाम किया. इस अवसर पर सीपीसी कैंटीन भवन, परेड मैदान शेड और मंदिर शेड का लोकार्पण किया गया. कार्यक्रम में उपायुक्त रवि आनंद, पुलिस अधीक्षक और कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement