जमशेदपुर में महिला चौकीदार की गला रेतकर हत्या, सड़क पर मिला खून से लथपथ शव

झारखंड के जमशेदपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पोटका थाना में तैनात महिला चौकीदार की कथित तौर पर उसके प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी और शव को बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गया. मृतका के परिजनों ने आरोपी प्रेमी पर गला रेतने और चाकू से कई वार करने का गंभीर आरोप लगाया है.

घटना 16 दिसंबर 2025 को पोटका थाना क्षेत्र के बड़ा सिदगी मुख्य सड़क की बताई जा रही है. दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच सड़क किनारे खून से लथपथ महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. शव के पास ही मृतका की स्कूटी भी खड़ी मिली है.

मृत महिला चौकीदार की पहचान ज्योतिका हेमरम के रूप में हुई है, जो पोटका थाने में चौकीदार के पद पर कार्यरत थीं. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और इलाके में सनसनी फैल गई.

सूचना के बाद पोटका थाना पुलिस, डीएसपी, बीडीओ और सीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका चाकू मारकर किए जाने की जताई जा रही है.

परिजनों का आरोप

मृतका के परिजनों का कहना है कि ज्योतिका को उसके प्रेमी ने पहले फोन कर बुलाया और फिर सुनसान जगह पर गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने चाकू से भी उस पर वार किया और मौके से फरार हो गया. परिजनों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है.

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी प्रेमी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

