सब इंस्पेक्टर प्रेमिका को गैर मर्द के साथ पकड़ा, सरप्राइज देने पहुंचा था प्रेमी, बेवफाई से आहत वकील ने की खुदकुशी, 30 दिसंबर को होनी थी शादी

ग्वालियर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां शादी से पहले प्रेमिका की बेवफाई से टूटे एक वकील ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान वकील मृत्युंजय चौहान के रूप में हुई है. मृत्युंजय की शादी 30 दिसंबर को महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति जादोन से तय थी. यह पूरा घटनाक्रम मुरैना में घटित हुआ, जबकि वकील ने ग्वालियर में अपने किराए के मकान में जान दी.

मृतक की मां शिवकुमारी ने बताया कि मृत्युंजय और प्रीति पिछले पांच साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. कभी प्रीति ग्वालियर आती थी तो कभी मृत्युंजय मुरैना जाता था. मृत्युंजय ग्वालियर के आदर्शपुरम इलाके में किराए के मकान में रहता था और प्रीति की पोस्टिंग मुरैना में थी. दोनों ने साथ रहने के बाद शादी का फैसला किया था और 30 दिसंबर को शादी और प्रीति का जन्मदिन तय किया गया था.

वकील ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

शनिवार को मृत्युंजय ने प्रीति को बताए बिना मुरैना जाकर उसे सरप्राइज देने की योजना बनाई. घर पहुंचने पर उसे पता चला कि प्रीति के कमरे में एक गैर मर्द छुपा हुआ है और घर में शराब की बदबू फैली हुई थी. किचन में छुपे पुलिसकर्मी आरक्षक अराफत को जब मृत्युंजय ने पकड़ा तो अराफत ने उसके साथ मारपीट की. इस दौरान मृत्युंजय के कपड़े फट गए, कंधे में चोट आई और एक उंगली कट गई. बाद में दोनों के बीच झड़प हुई और अराफत वहां से भाग निकला.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मृत्युंजय ने इस पूरे मामले की शिकायत मुरैना में आवेदन देकर करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद वह ग्वालियर लौट आया और अपनी मां को फोन कर बताया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है. सोमवार को आदर्शपुरम स्थित उसके घर में उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा ने बताया कि वकील द्वारा फांसी लगाने का मामला सामने आया है. फिलहाल जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

