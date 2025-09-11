scorecardresearch
 

इंटर कॉलेज की छात्राओं के बीच मारपीट... घर आते वक्त एक दूसरे को गिरा-गिराकर पीटा, वीडियो वायरल

जमशेदपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इंटर कॉलेज के बाहर छुट्टी के वक्त छात्राओं के बीच किसी बात पर विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि छात्राओं ने एक-दूसरे के साथ जमकर मारपीट की.

मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
झारखंड में जमशेदपुर के एक इंटर कॉलेज में छुट्टी के समय छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हो गई. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्राएं स्कूल से घर लौटते समय अचानक आपस में उलझ गईं और सड़क पर एक-दूसरे पर टूट पड़ीं. कई छात्राएं गिरती और उठती रहीं, जबकि आसपास मौजूद कुछ लोग इस घटना को देखकर हैरान रह गए. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि छात्राएं गुस्से में एक-दूसरे पर टूट पड़ीं और कोई भी बीच में नहीं आ सका.

जानकारी के अनुसार, छात्राएं स्कूल से घर लौटते समय आपस में उलझ गईं और सड़क पर एक-दूसरे पर टूट पड़ीं. छात्राएं एक-दूसरे को गिराकर मारती-पीटती रहीं. बाल पकड़कर खींचती रहीं. इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है.

स्थानीय लोगों ने इस घटना को देखकर हैरानी जताई. कॉलेज परिसर के बाहर किसी बात पर झगड़ा हुआ था. जब इस बारे में पता चला तो कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया. लोगों का कहना है कि छात्राओं के बीच यह झगड़ा छुट्टी के समय हुआ.

जब मामला शांत करवा दिया तो सभी छात्राएं अपने-अपने घर चली गईं. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना कॉलेज के बाहर छुट्टी के वक्त किस वजह से हुई, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है. हालांकि, प्रशासन ने मामले को शांत कर सभी छात्राओं को समझाया.

