Jharkhand: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खौफनाक अंत, प्रेमिका के परिजनों ने युवक की गला घोंटकर हत्या, शव पटरी पर फेंका

झारखंड के पलामू जिले से खौफनाक मामला सामने आया है. यहां शादीशुदा एक महिला से अवैध संबंध रखने वाले युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. प्रेमिका के परिजनों ने युवक का गला घोंटने के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि वारदात को हादसे का रूप दिया जा सके. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दरअसल, शनिवार सुबह सदर थाना क्षेत्र के जोगिया ही रेलवे पटरी पर एक शव दो टुकड़ों में कटा हुआ मिला था. शुरुआती जांच में इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई. मृतक की पहचान अमरेन्द्र सिंह उर्फ बबलू सिंह (निवासी – सुआ गांव) के रूप में हुई. शव पर गला दबाने के निशान पाए गए. मृतक के भाई रवींद्र कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतक का काजल कुमारी नामक महिला से पिछले पांच वर्षों से अवैध संबंध था. काजल की शादी 2022 में हो चुकी थी, बावजूद इसके दोनों की मुलाकातें जारी थीं. इससे महिला का परिवार नाराज था. 15 अगस्त की रात जब अमरेन्द्र प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा तो परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया.

इसके बाद काजल को एक कमरे में बंद कर दिया गया और अमरेन्द्र को दूसरे कमरे में ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर मार डाला. इसके बाद शव को बाइक से रेलवे लाइन तक ले जाकर फेंक दिया गया, जिससे ट्रेन की चपेट में आकर शव दो टुकड़ों में बंट गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों योगेन्द्र यादव, राकेश यादव, कलावती देवी और वृक्ष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी, गमछा, मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद किए गए.

