सुनसान रात, रहस्यमय आवाज और तंत्र साधना... सिद्धि के लिए तांत्रिक ने जो किया, उसे सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

जमशेदपुर की एक सुनसान रात... अचानक मोहल्ले में अजीब सी आवाजें सुनाई दीं. लोग चौकन्ने हो गए, खिड़कियों से झांकने लगे. कुछ देर बाद रहस्य खुला तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. तंत्र साधना का ऐसा खौफनाक सच सामने आया, जिसने इंसानियत को झकझोर दिया. एक तांत्रिक ने सिद्धि पाने के लिए अपने ही दोस्त को मौत के हवाले कर दिया था.

सिद्धि प्राप्त करने के लिए करता था तंत्र क्रिया. (Photo: Representational)
सिद्धि प्राप्त करने के लिए करता था तंत्र क्रिया. (Photo: Representational)

ये कहानी झारखंड के जमशेदपुर की है, जिसने लोगों के दिल दहला दिए. आधी रात का सन्नाटा, अचानक उठती रहस्यमयी आवाजें और तंत्र साधना की परछाइयां... इन सबके बीच एक तांत्रिक अपने दोस्त का कातिल बन बैठा. तांत्रिक को लगता था कि वह अगर किसी की बलि देगा, तो उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी. अब ये तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त में है. हत्या का केस दर्ज हो चुका है. उसने पुलिस को जो कहानी बताई, वो हिला देने वाली है.

मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र का है. मृतक अजय, अपने परिवार का इकलौता बेटा था. पिता की मौत के बाद वही अपने होटल को संभाल रहा था और मां व तीन बहनों का सहारा बना हुआ था. लेकिन किसे पता था कि अजय का सबसे बड़ा भरोसा ही उसकी मौत का कारण बन जाएगा.

दरअसल, पुलिस ने संदीप नाम के आरोपी को पकड़ा है, जो खुद को तांत्रिक बताता है. तांत्रिक संदीप ने पुलिस के सामने जो राज खोले, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं. संदीप ने कबूल किया कि वह वर्षों से तंत्र साधना कर रहा था, उसे विश्वास था कि अगर वह अजय की बलि देगा तो उसे आठ साल बाद सिद्धि प्राप्त हो जाएगी. इसी भ्रम और अंधविश्वास में संदीप ने ऐसा कदम उठाया, जो झकझोर देने वाला है.

haunted night tantric murder for siddhi in jamshedpur

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने हत्याकांड का किया पर्दाफाश.(Photo:ITG)
अंधविश्वास का खौफनाक अंत... झाड़फूंक के शक में 'तांत्रिक' की गला घोंटकर हत्या  
तांत्रिक भेष बदलकर रह रहा था.(Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास में अंधा दादा, पोते की हत्या, प्रयागराज पुलिस ने दबोचा तांत्रिक 
झाड़-फूंक कराने आई महिला से दुष्कर्म- (Photo: Representational)
मथुरा में तांत्रिक की हैवानियत... झाड़-फूंक कराने आई महिला से दुष्कर्म, शादी के 8 साल बाद नहीं हुए थे बच्चे 
woman covering face
मुंबई में भूत भगाने के नाम पर महिला से किया रेप, परेशानियों से मुक्ति के लिए पहुंची थी तांत्रिक के पास  
A murder plot was hatched in a dispute over the Vashikaran of a Tantrik
वशीकरण विवाद में तांत्रिक की हत्या, बिसरख पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार 

यह भी पढ़ें: बिहार: कारोबारी का बेटा हुआ गायब, परिजनों ने तंत्र साधना के लिए अपहरण कर हत्या की जताई आशंका

संदीप ने पूरी प्लानिंग की. अपने साथी भगतराम के साथ मिलकर अजय को बुलाया. उसे बहाने से घर लाया गया और फिर उसके हाथ-पैर बांधकर एक बॉक्स में बंद कर दिया गया. जैसे ही अजय छटपटाने लगा और उसकी चीखें सुनसान रात को चीरने लगीं, आसपास के लोग चौंक उठे. रहस्यमयी आवाजें मोहल्ले के घरों तक पहुंच गईं और शक गहराने लगा.

पड़ोसियों को हुआ शक, खुली पोल

स्थानीय लोगों ने जब आवाज की दिशा में झांकने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि संदीप घर से भागने की कोशिश कर रहा है. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. गोलमुरी थाना प्रभारी संजय सुमन और उनकी टीम मौके पर पहुंची और अजय को हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी- अजय की मौत हो गई.

अंधविश्वास का काला सच

पुलिस की सख्त पूछताछ में संदीप ने अजय की हत्या की बात कबूल की. यह भी बताया जा रहा है कि अजय ने इससे पहले भी दो हत्याएं कीं, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वह बच निकलता था. तांत्रिक छवि ने लोगों को डराकर चुप रखा. लेकिन इस बार अजय की मौत के बाद उसकी करतूतों का सच सामने आ ही गया. पुलिस ने कहा कि आरोपी संदीप और उसके साथी भगतराम को अरेस्ट कर लिया गया है. दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है.

अजय की मौत ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया है. मां और बहनें बेसुध हालत में हैं. गांव और मोहल्ले में इस घटना के बाद लोग सन्न रह गए. सवाल है कि आखिर इंसान अंधविश्वास और सिद्धि के चक्कर में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि किसी की जान ले ले?

---- समाप्त ----
