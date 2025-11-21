झारखंड: 'सुधर जाओ नहीं तो नाप देंगे...', ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ में लापरवाही देख गढ़वा कलेक्टर भड़के, BDO को लगाई फटकार

झारखंड के गढ़वा जिले में गुरुवार से शुरू हुए झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ में उस समय हड़कंप मच गया, जब गढ़वा कलेक्टर (DC) ने अचानक निरीक्षण के दौरान लापरवाही देख BDO को कड़ी फटकार लगा दी.

कार्यक्रम का पहला दिन था और DC चिनियां प्रखंड के दूरस्थ बरवाडीह गांव पहुंचे थे, जहां पंचायत भवन में आयोजन किया जा रहा था. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे थे, खासकर मइया सम्मान योजना और राशन कार्ड में नाम जोड़ने को लेकर भारी भीड़ दिखी.

DC का अचानक निरीक्षण, व्यवस्था देख भड़के

गढ़वा जिले के 20 प्रखंडों में आज से इस विशेष शिविर की शुरुआत हुई. हर प्रखंड में वरीय अधिकारियों को तैनात किया गया था ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो. इसी बीच DC ने बिना सूचना दिए बरवाडीह पंचायत भवन का निरीक्षण किया. वहां व्यवस्थाएं देखकर वे नाराज हो गए.

जैसे ही उन्हें चिनियां प्रखंड के BDO सुबोध कुमार के खिलाफ मिल रही शिकायतों की पुष्टि हुई, उन्होंने मौके पर ही उन्हें डांटते हुए कहा कि “यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. सुधर जाओ नहीं तो नाप देंगे आपका समय पूरा हो गया है. इसके बाद DC ने निर्देश दिया कि हर आवेदन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और कहीं भी लोगों को परेशान न होना पड़े.

एक सप्ताह में पूरे जिले के 189 पंचायतों में कैंप

DC ने बताया कि जिले में आज से सभी 20 प्रखंडों में कार्यक्रम शुरू हो गया है और अगले सात दिनों में कुल 189 पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जितने भी आवेदन मिलेंगे, उन पर तत्काल संज्ञान लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

वहीं, बीस सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं से ग्रामीण संतुष्ट हैं और वे अपने पंचायतों में हर लाभुक को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह कार्यक्रम ग्रामीणों को उनके अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ उनके गांव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है.

