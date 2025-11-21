गढ़वा में ऑनर किलिंग, प्रेमी के साथ पकड़ी गई बेटी की पिता-भाई ने कर दी हत्या

झारखंड के गढ़वा जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर एक दर्दनाक मामला सामने आया है. 15 साल की नाबालिग लड़की की उसके ही परिवारवालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, लड़की को उसके परिवार ने कथित रूप से उसके प्रेमी के साथ देख लिया था. इसके बाद गुस्से में परिजनों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई.

और पढ़ें

गांव में ही प्रेम प्रसंग से नाराज थे परिजन

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को गुरुवार शाम गुप्त सूचना मिली कि परिवारवाले लड़की का शव गुपचुप तरीके से जलाने की कोशिश कर रहे हैं. सूचना मिलते ही गढ़वा टाउन थाना क्षेत्र के श्मशान घाट पर पुलिस टीम पहुंची. पुलिस को देखकर कई परिवारजन वहां से भाग निकले. SDPO नीरज कुमार ने बताया कि 'मौके से लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य लोग फरार हैं.'

मृतक लड़की के पिता-भाई गिरफ्तार

SDPO नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस टीम के पहुंचने के समय अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और लकड़ियां पहले से सजी हुई थीं. यह स्थिति देखकर पुलिस को शक गहरा गया कि मौत सामान्य नहीं है, बल्कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है. मौके से भागे हुए अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

Advertisement

मामले में पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से यह ऑनर किलिंग का मामला प्रतीत हो रहा है. शव को तुरंत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत की सही वजह और चोटों की प्रकृति सामने आएगी. फिलहाल पुलिस परिवार के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ कर रही है.

मामले की जांच में जुटे परिजन

SDPO ने बताया कि परिवार ने लड़की की मौत को छिपाने की पूरी कोशिश की. यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो मामला दब सकता था. उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और कड़े कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, लड़की का अपने गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसका परिवार विरोध करता था. इसी वजह से यह घटना हुई.



---- समाप्त ----