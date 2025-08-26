scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड के दुमका में आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, प्रेमी की पिटाई

झारखंड के दुमका में 17 साल की आदिवासी लड़की के साथ जंगल में चार-पांच युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके प्रेमी की पिटाई की. पीड़िता की हालत स्थिर है और मेडिकल जांच जारी है.

Advertisement
X
जंगल में लड़की से दुष्कर्म किया गया- (Photo: Representational)
जंगल में लड़की से दुष्कर्म किया गया- (Photo: Representational)

झारखंड के दुमका जिले में एक 17 साल की आदिवासी लड़की के साथ कथित तौर पर चार-पांच लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. इस घटना में लड़की के प्रेमी की भी पिटाई की गई. घटना सोमवार को कठिकुंड थाना क्षेत्र के गुमरा जंगल में हुई. पुलिस ने इस मामले में चार युवकों से पूछताछ शुरू कर दी है.

पहले लड़की को पीटा गया
पुलिस के अनुसार, पीड़िता विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से है. वह अपने प्रेमी के साथ दुमका आई थी. प्रेमी कोयला लदे ट्रक का क्लीनर था. दोनों ने ट्रक के ड्राइवर को कोयला उतारकर वापस लौटने को कहा और खुद सड़क पर टहल रहे थे. इसी दौरान चार-पांच युवकों ने उन्हें रोका. इन युवकों ने पहले लड़की के प्रेमी की पिटाई की और फिर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

अगली सुबह, पीड़िता अपने प्रेमी के साथ कठिकुंड थाने पहुंची और घटना की जानकारी दी. कठिकुंड थाने के प्रभारी त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि पीड़िता आदिवासी बोली में बात कर रही थी, इसलिए उनकी शिकायत समझने के लिए एक दुभाषिए की मदद ली गई. इसके बाद औपचारिक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: AI-generated)
झारखंड के दुमका में डबल मर्डर, घर में मिली पति-पत्नी की लहूलुहान लाश 
Former Jharkhand Chief Minister Champai Soren. (file photo)
रांची: आदिवासी विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व सीएम चंपई सोरेन हाउस अरेस्ट  
17 साल के छात्र की एसिड से जलाकर हत्या 
छात्र की एसिड से जलाकर हत्या. (Photo: ITG)
बोकारो में 17 साल के छात्र की एसिड से जलाकर हत्या... जंगल में अधजला शव 
jail
सीबीआई-इंटरपोल का संयुक्त ऑपरेशन सफल, अजरबैजान से भारत लाया गया ये मोस्ट वांटेड अपराधी 

पुलिस ने इस मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए दुमका सदर अस्पताल भेजा गया है. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत स्थिर है. दुमका के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पितंबर सिंह खेरवार ने बताया कि इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जांच तेज कर दी है.

Advertisement

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा है और वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement