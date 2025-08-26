झारखंड के दुमका में आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, प्रेमी की पिटाई

झारखंड के दुमका जिले में एक 17 साल की आदिवासी लड़की के साथ कथित तौर पर चार-पांच लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. इस घटना में लड़की के प्रेमी की भी पिटाई की गई. घटना सोमवार को कठिकुंड थाना क्षेत्र के गुमरा जंगल में हुई. पुलिस ने इस मामले में चार युवकों से पूछताछ शुरू कर दी है.

पहले लड़की को पीटा गया

पुलिस के अनुसार, पीड़िता विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से है. वह अपने प्रेमी के साथ दुमका आई थी. प्रेमी कोयला लदे ट्रक का क्लीनर था. दोनों ने ट्रक के ड्राइवर को कोयला उतारकर वापस लौटने को कहा और खुद सड़क पर टहल रहे थे. इसी दौरान चार-पांच युवकों ने उन्हें रोका. इन युवकों ने पहले लड़की के प्रेमी की पिटाई की और फिर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

अगली सुबह, पीड़िता अपने प्रेमी के साथ कठिकुंड थाने पहुंची और घटना की जानकारी दी. कठिकुंड थाने के प्रभारी त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि पीड़िता आदिवासी बोली में बात कर रही थी, इसलिए उनकी शिकायत समझने के लिए एक दुभाषिए की मदद ली गई. इसके बाद औपचारिक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई.

पुलिस ने इस मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए दुमका सदर अस्पताल भेजा गया है. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत स्थिर है. दुमका के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पितंबर सिंह खेरवार ने बताया कि इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जांच तेज कर दी है.

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा है और वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

