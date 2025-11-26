शादी के रिसेप्शन में गिफ्ट किया खून! मेहमानों ने रक्तदान कर पेश की समाज सेवा की अनोखी मिसाल

जमशेदपुर के पास चाकुलिया मुस्लिम बस्ती में सोमवार की रात एक अनोखी शादी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन हुआ. दूल्हा मो. मीराज ने अपनी शादी के रिसेप्शन के दौरान रक्तदान शिविर लगाकर समाज में एक नई पहल पेश की. इसका मकसद था लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता और समाज सेवा का जज्बा पैदा करना. यह कार्यक्रम मेहमानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना.

दूल्हे ने खुद किया रक्तदान, मेहमान भी हुए शामिल

दूल्हा मो. मीराज ने सबसे पहले स्वयं रक्तदान कर शिविर का उद्घाटन किया. इसके बाद उनके मामा, चाचा, ससुराल वाले और समारोह में आए अन्य अतिथियों ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान किया. इस दौरान कुल 42 महिलाओं और पुरुषों ने बढ़चढ़ कर रक्तदान किया. यह आयोजन साबित करता है कि अपनी खुशी के मौके पर भी समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाई जा सकती है.

शादी की पृष्ठभूमि और प्रेरणा

मो. मीराज की शादी रविवार को पश्चिम बंगाल के पोडहाटी में संजीरा खातून के साथ हुई थी. दूल्हा ने बताया कि अक्सर ब्लड की कमी के कारण मरीजों को मुश्किलें होती हैं. इसी कमी को पूरा करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए उन्होंने शादी में रक्तदान शिविर लगाने का फैसला किया.

शिविर ब्लड बैंक और कुडमी संस्कृति विकास समिति के संस्थापक सह-अध्यक्ष स्वपन महतो के नेतृत्व में आयोजित किया गया. मौके पर मो. गुलाब, हरि साधन मल्लिक, शतदल महतो, तरूण बेरा और राणा मल्लिक समेत अन्य लोग भी मौजूद थे. इस पहल ने साबित कर दिया कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी खुशी को और भी सार्थक बनाया जा सकता है.

यह अनोखी पहल न केवल शादी में भाग लेने वालों के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी एक संदेश है कि खुशी के मौके पर समाज सेवा की कोई भी पहल की जा सकती है.

