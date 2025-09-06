झारखंड: देवर से इश्क लड़ा रही थी पत्नी, पति बना रास्ते का रोड़ा तो हत्या कर घर में ही दफना दिया

धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के बरवाटांड पंचायत अंतर्गत तिलैयातांड गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सुरेश हांसदा की हत्या उसकी पत्नी सुरजी देवी ने ही कर दी और हत्या के बाद शव को घर के अंदर ही दफन कर दिया. पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई कर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दस दिन से लापता था सुरेश हांसदा

जानकारी के मुताबिक, सुरेश हांसदा पिछले दस दिनों से लापता था. पत्नी सुरजी देवी परिजनों को बताती थी कि वह मनसा पूजा के लिए गया है. इस दौरान गुमशुदगी की शिकायत भी पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई थी.

अंतिम संस्कार में न पहुंचने पर हुआ शक

मामले का खुलासा तब हुआ जब सुरेश की चाची का शुक्रवार को निधन हो गया. अंतिम संस्कार में पूरा परिवार शामिल हुआ, लेकिन सुरेश वहां नहीं पहुंचा. इसके बाद परिजनों को शक हुआ. जब घर की तलाशी ली गई तो एक जगह मिट्टी का ढेर दिखा. परिजनों ने आशंका जताई कि शव को यहीं दफनाया गया है.

पुलिस ने खुदाई कर निकाला शव

परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर को सील कर पत्नी को हिरासत में ले लिया. मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बाद खुदाई की गई, जहां से सुरेश का शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सुरजी देवी को गिरफ्तार कर लिया.

प्रेम प्रसंग का मामला

परिजनों का आरोप है कि सुरजी देवी का प्रेम प्रसंग अपने देवर के साथ चल रहा था. पिछले दो सालों से इसको लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता था. मृतक के चाचा ठाकुर हांसदा और ग्रामीणों ने बताया कि देवर को घर से हटाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं गया. इसी कारण विवाद बढ़ता चला गया.

पत्नी ने किया अपराध कबूल

डीएसपी डीएन बंका ने बताया कि पूछताछ के दौरान पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पति की हत्या कर शव को घर में दफना दिया. प्रेम प्रसंग की बात जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

