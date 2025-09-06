scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड: देवर से इश्क लड़ा रही थी पत्नी, पति बना रास्ते का रोड़ा तो हत्या कर घर में ही दफना दिया

धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के तिलैयातांड गांव में पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते पति सुरेश हांसदा की हत्या कर शव को घर में दफना दिया. दस दिन से लापता सुरेश का शव पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बरामद किया. पत्नी सुरजी देवी ने अपराध कबूल कर लिया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने पर शक गहरा गया. (Photo: Sithun Modak/ITG)
अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने पर शक गहरा गया. (Photo: Sithun Modak/ITG)

धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के बरवाटांड पंचायत अंतर्गत तिलैयातांड गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सुरेश हांसदा की हत्या उसकी पत्नी सुरजी देवी ने ही कर दी और हत्या के बाद शव को घर के अंदर ही दफन कर दिया. पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई कर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दस दिन से लापता था सुरेश हांसदा
जानकारी के मुताबिक, सुरेश हांसदा पिछले दस दिनों से लापता था. पत्नी सुरजी देवी परिजनों को बताती थी कि वह मनसा पूजा के लिए गया है. इस दौरान गुमशुदगी की शिकायत भी पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई थी.

अंतिम संस्कार में न पहुंचने पर हुआ शक
मामले का खुलासा तब हुआ जब सुरेश की चाची का शुक्रवार को निधन हो गया. अंतिम संस्कार में पूरा परिवार शामिल हुआ, लेकिन सुरेश वहां नहीं पहुंचा. इसके बाद परिजनों को शक हुआ. जब घर की तलाशी ली गई तो एक जगह मिट्टी का ढेर दिखा. परिजनों ने आशंका जताई कि शव को यहीं दफनाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

युवती ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने में करीब 25 दिन लग गए. (Photo: Screengrab)
हरियाणवी सिंगर पर रेप का आरोप, युवती ने लखनऊ में CM आवास के बाहर की आत्मदाह की कोशिश 
दस दिनों तक घर में दफन रही लाश. (Photo: Representational)
शराबी पति का कत्ल कर घर में दफनाया शव... 10 दिन बाद ऐसे खुला राज, अफसर भी रह गए दंग 
कोयला खदान में लोगों की मौत (Photo: Screengrab)
धनबाद की कोयला खदान में हादसा, सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिरी, 6 मजदूरों की मौत 
धनबाद की नदी में डूबीं 5 बच्चियां 
men in water
झारखंड: धनबाद मे नदी में नहाने गई 5 बच्चियां डूबीं, एक की मौत, एक लापता 

पुलिस ने खुदाई कर निकाला शव
परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर को सील कर पत्नी को हिरासत में ले लिया. मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बाद खुदाई की गई, जहां से सुरेश का शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सुरजी देवी को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

प्रेम प्रसंग का मामला
परिजनों का आरोप है कि सुरजी देवी का प्रेम प्रसंग अपने देवर के साथ चल रहा था. पिछले दो सालों से इसको लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता था. मृतक के चाचा ठाकुर हांसदा और ग्रामीणों ने बताया कि देवर को घर से हटाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं गया. इसी कारण विवाद बढ़ता चला गया.

पत्नी ने किया अपराध कबूल
डीएसपी डीएन बंका ने बताया कि पूछताछ के दौरान पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पति की हत्या कर शव को घर में दफना दिया. प्रेम प्रसंग की बात जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement