धनबाद के SNMMCH से नवजात की चोरी, नर्स बनकर आई महिला CCTV में कैद

धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SNMMCH) से नवजात बच्चे की चोरी का गंभीर मामला सामने आया है. टुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक आदिवासी दंपती का नवजात बेटा अस्पताल के वार्ड से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया, जबकि परिजन रो-रोकर बच्चे को ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं.

परिजनों के अनुसार, चोरी की यह घटना अस्पताल के महिला एवं प्रसूति विभाग में हुई. बच्चे के गायब होने के बाद वार्ड में मौजूद मरीजों और स्टाफ के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजन लगातार अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगते नजर आए.

मां ने बताया पूरी घटना

नवजात की मां सरिता देवी ने बताया कि वह टुंडी के मनियाडीह थाना क्षेत्र के भेलवे गांव की रहने वाली हैं. वह अपने पति शालिग्राम मरांडी के साथ 24 दिसंबर को SNMMCH आई थीं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें महिला एवं प्रसूति विभाग में भर्ती किया था. इलाज के दौरान उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया.

सरिता देवी ने बताया कि बीती रात करीब 8 बजे एक अज्ञात महिला नर्स बनकर उनके पास आई. महिला ने बच्चे की जांच करने की बात कही और नवजात को गोद में लेकर वार्ड से बाहर निकल गई. कुछ देर बाद जब बच्चा वापस नहीं आया तो सरिता को शक हुआ.

पीछा किया, फिर भी नहीं मिला बच्चा

मां सरिता देवी ने बताया कि उन्होंने उस महिला का पीछा भी किया, लेकिन वह अचानक कहीं गायब हो गई. इसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन काफी देर तक कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई.

घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि यदि अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो इस तरह की घटना नहीं होती. परिजनों ने नवजात को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद करने की मांग की है.

CCTV में कैद हुई महिला

मामले की सूचना मिलते ही सरायढेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. थाना इंस्पेक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है. फुटेज में एक महिला, जो चेहरे पर मास्क लगाए हुए है, नवजात बच्चे को गोद में लेकर जाते हुए साफ दिखाई दे रही है.

पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान और तलाश की जा रही है. अस्पताल के वरीय प्रबंधक डॉ. सुमन कुमार ने भी पुष्टि की कि घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई है.

जांच जारी, सुरक्षित बरामदगी की कोशिश

अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों ही मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि नवजात को सुरक्षित बरामद करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर महिला की तलाश में जुटी हुई है.

