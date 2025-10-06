एक साथ फटे 6 गैस सिलेंडर, साइकिल दुकान में हुआ जबरदस्त विस्फोट, अंदर फंसे रह गए दुकानदार की मौत

झारखंड में धनबाद के बाघमारा तेतुलमारी पाण्डेयडीह बाजार में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. खेदन सोनार की जनता साइकिल दुकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान अचानक छह सिलेंडरों में जबरदस्त विस्फोट हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई और कुछ दूर की दुकानों के शटर तक हिल उठे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके के बाद आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि दुकान के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि एक अन्य बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं, बताया जाता है कि आग घटना के दौरान लपटों के बीच एक दुकानदार खेदन सोनार फंस गए थे. अन्य दुकानदारों ने पुलिस की मदद से किसी तरह उनको बाहर निकाला और गंभीर स्थिति में उसे धनबाद SNMMCH में भर्ती कराया गया. यहां इलाज के दौरान दुकानदार खेदन सोनार की मौत हो गई है.

बताया जाता है कि साइकिल दुकान की आड़ में अवैध रूप से एलपीजी गैस रिफिलिंग का काम किया जाता था. हादसे के बाद दुकान का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया है और लाखों रुपए की नुकसान की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही तेतुलमारी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और दुकान संचालक से पूछताछ की जा रही है. वहीं घटना के बाद पूरे बाजार में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि बाजार में कई जगहों पर इस तरह की अवैध गैस रिफिलिंग खुलेआम हो रही है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हों.

