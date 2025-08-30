scorecardresearch
 

बोकारो: मोबाइल विवाद में युवक ने गला रेतकर दोस्त को उतारा मौत के घाट

बोकारो में मोबाइल फोन के विवाद ने एक युवक की जान ले ली. शुक्रवार रात बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के कोटा कॉलोनी में 24 साल के युवक ने अपने दोस्त का गला रेतकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जबकि आरोपी अमन कुमार झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हत्या में इस्तेमाल खून से सना चाकू बरामद किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मोबाइल के लिए दोस्त ने ली जान (Photo: Representational)
मोबाइल के लिए दोस्त ने ली जान (Photo: Representational)

झारखंड के बोकारो जिले में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में युवक ने अपने दोस्त की जान ले ली. घटना बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के कोटा कॉलोनी में शुक्रवार देर रात हुई, जहां 24 साल के युवक अमन कुमार झा ने अपने दोस्त रवि कुमार का गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर दिया. रवि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे आनन-फानन में बोकारो जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मोबाइल के लिए दोस्त ने छीन ली जिंदगी

घटना की सूचना मिलते ही बोकारो पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि हत्या के पीछे मोबाइल फोन से जुड़ा विवाद था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया. हत्या में इस्तेमाल किया गया खून से सना चाकू भी बरामद कर लिया गया है.

बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला आपसी विवाद का परिणाम है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने कहा कि मोबाइल विवाद की सटीक वजह जानने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी.

इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों ने इसे बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

 

