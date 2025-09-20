scorecardresearch
 

Feedback

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बड़ा एनकाउंटर, जैश के 4 आतंकी घिरे, एक जवान भी जख्मी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में जवानों और आतंकियों के बीच शुक्रवार रात 8 बजे से ही मुठभेड़ जारी है. इस मुठभेड़ में एक जवान घायल भी हुआ है. बताया जाता है कि दूदू बसंतगढ़ की पहाड़ियों पर जैश के 3 से 4 आतंकी छिपे हैं.

Advertisement
X
उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़. (File Photo: ITG)
उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़. (File Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में शुक्रवार देर रात से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. बताया जाता है कि दूदू बसंतगढ़ की पहाड़ियों पर जैश के 3 से 4 आतंकवादियों को संयुक्त बलों ने घेर लिया. जिसके बाद से लगातार गोलीबारी जारी है. अब तक हुई गोलीबारी में एक सैनिक घायल हुआ है. वहीं, आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है. 

शुक्रवार रात 8 बजे से ही जारी है मुठभेड़

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर ज़िले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया. विशिष्ट सूचना के आधार पर, सेना, विशेष अभियान समूह (एसओजी) और पुलिस ने सोजधार के ऊंचाई वाले इलाके से लगे दूदू पुलिस थाना क्षेत्र में एक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ हुई.

सम्बंधित ख़बरें

j&k encounter
J-K के उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़, गोलीबारी के बाद सेना ने घेरा इलाका 
बालू विवाद में ट्रिपल मर्डर
बैग में मिली लाश, बीवी निकली कातिल... उधमपुर हत्याकांड में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा 
टेरर फंडिंग मामले में सजा काट रहे यासीन मलिक के लिए महबूबा मुफ्ती ने लगाई रहम की गुहार
यासीन मलिक के लिए महबूबा मुफ्ती ने लगाई रहम की गुहार, अमित शाह को लिखी चिट्ठी 
special train between Katra, Banihal from Sep 19 (File-Photo)
जम्मू-कश्मीर हाईवे बंद, कटरा-बनिहाल के बीच रेलवे ने शुरू की ये स्पेशल ट्रेन 
Jammu Kashmir police action in Samba Jammu
जम्मू और सांबा में पुलिस का डबल एक्शन, कुख्यात बदमाश और वॉन्टेड ड्रग तस्कर गिरफ्तार 

यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अब्दुल गनी भट का निधन, CM उमर ने जताया शोक

जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मुठभेड़ जारी है. एसओजी, पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद हैं. रिपोर्टों के अनुसार गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया. इससे पहले, व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा था कि "किश्तवाड़ के सामान्य इलाके में एक खुफिया-आधारित अभियान में, व्हाइट नाइट कोर के सैनिकों ने रात लगभग 8 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया".

Advertisement

एक साल में इस इलाके में हुई हैं कई मुठभेड़

पिछले एक साल में इस इलाके में कई मुठभेड़ें हुई हैं. बीते 26 जून को दूदू-बसंतगढ़ के जंगल में हुई मुठभेड़ में आतंकवादी हैदर को मार गिराया था. हैदर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का एक शीर्ष कमांडर था, जो पिछले चार वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय था.

इससे पहले 25 अप्रैल को बसंतगढ़ क्षेत्र में छिपे हुए आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया था. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement