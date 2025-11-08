डॉक्टर के लॉकर में AK-47, जम्मू-कश्मीर पुलिस भी चौंक गई

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में उस वक्त सनसनी मच गई, जब अनंतनाग के पूर्व सरकारी डॉक्टर अदील अहमद रदर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई. अदील 24 अक्टूबर 2024 तक GMC अनंतनाग में कार्यरत थे. वो जलगुंड अनंतनाग के रहने वाले हैं.

इस मामले में पुलिस थाना नौगाम में FIR नंबर 162/2025 के अंतर्गत भारतीय बंदूक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ UAPA की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं.

अदील अहमद रदर के खिलाफ इस प्रकार की हथियार रखने और संभवतः आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण मामला दर्ज किया गया है. पुलिस उनके कब्जे से जब्त हथियार और अन्य सबूतों की समीक्षा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.

AK-47 राइफल बरामदगी की बात

डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल का बरामद होना सुरक्षाबलों के लिए बड़ी उपलब्धि है. यह घटना यह दिखाती है कि ऐसे हथियार कैसे सुरक्षित स्थानों पर छिपाए जा सकते हैं.

पुलिस की जांच और कार्रवाई

श्रीनगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है. इसके साथ ही मामले की जांच में डिजिटल और फिजिकल प्रमाण जुटाए जा रहे.

संवेदनशील मामला

यह मामला राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. इसके चलते पुलिस सतर्क है और आतंक समर्थकों का जाल पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है.

