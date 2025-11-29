scorecardresearch
 
J&K: बसंतगढ़ में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन, 3 आतंकियों ने एक घर का दरवाजा खटखटाकर मांगा था खाना

जम्मू-कश्मीर के बसंतगढ़ और आसपास के इलाकों में आतंकियों की सक्रियता का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि आतंकियों ने बसंतगढ़ इलाके में एक व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाया था और खाना मांगा था. इससे घबराए व्यक्ति ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी है.

बसंतगढ़ में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन. (Photo: Representation)
बसंतगढ़ में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन. (Photo: Representation)

जम्मू-कश्मीर के बसंतगढ़ और आसपास के इलाके में एक बार फिर से आतंकी हलचल के संकेत मिले हैं. इसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात बसंतगढ़ के ऊपरी इलाके में स्थित चिंगला बलोठा गांव में तीन संदिग्ध आतंकियों ने एक बकरवाल परिवार के घर का दरवाजा खटखटाया और खाना मांगा. इससे घर का मालिक घबराकर भाग गया और इस बारे में पुलिस को जानकारी दी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घर का मालिक अचानक तीन अजनबी युवकों को देखकर घबरा गया और मौके का फायदा उठाकर भाग निकला. उसने तुरंत पास के पुलिस चौकी और सेना को सूचना दी.

इलाके में आतंकियों के होने का इनपुट मिलने के बाद रात से ही सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG), CRPF और पुलिस की संयुक्त टीमों ने चिंगला बलोठा समेत ऊपरी बसंतगढ़ के घने जंगलों, गुफाओं और चोटियों को घेर लिया है. ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है. गुरुवार सुबह तक ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.

बता दें कि बसंतगढ़ क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा (LoC) से महज कुछ किलोमीटर दूर है और पिछले कई सालों से आतंकियों के लिए डोडा-किश्तवाड़ के घने जंगलों तक पहुंचने का एक प्रमुख रास्ता रहा है. हाल के महीनों में भी इसी इलाके में कई मुठभेड़ें हो चुकी हैं और कई आतंकी मारे जा चुके हैं.

