महबूबा मुफ्ती बोलीं- PDP को खत्म करने की हो रही कोशिश

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना के साथ निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार पीडीपी के नेताओं को लालच और धमकी देकर पार्टी को परेशान करने की कोशिश कर रही है.

महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, 'भारत सरकार पीडीपी के सदस्यों को लुभाने और धमकी के जरिये पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है. ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल मुझे डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है. मामला तब और बदतर हो गया है जब मुझे पासपोर्ट देने से इनकार कर मुझे अपने मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है. यदि यह राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है तो क्या है?'

GOI is trying to dismantle PDP by luring & threatening its members. Investigative agencies like ED are being used to intimidate me. To make matters worse, Im being denied of my fundamental right to a passport. If this isn’t political vendetta then what is?