कुपवाड़ा में सेना का 'ऑपरेशन पिम्पल', घुसपैठ की कोशिश में दो आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है. भारतीय सेना ने शुक्रवार को बताया कि इस अभियान में दो आतंकियों को मार गिराया गया है और इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए कहा कि यह ऑपरेशन 7 नवंबर को शुरू किया गया था. एजेंसियों से मिली विशेष खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों को रोकने के लिए कार्रवाई की.

चिनार कोर के अनुसार, "चौकस जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी और आतंकियों को चुनौती दी. जवाब में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और दोनों आतंकवादी मारे गए. फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है."

पहले भी कई बार घुसपैठ की कोशिशें की गई

सेना के अनुसार, यह अभियान नियंत्रण रेखा (LoC) के पास उस इलाके में चलाया जा रहा है, जहां से पहले भी कई बार घुसपैठ की कोशिशें की जा चुकी हैं. ऑपरेशन में शामिल जवानों ने इलाके की नाकेबंदी कर दी है ताकि किसी भी आतंकी को भागने का मौका न मिले.

छत्रु में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया

यह मुठभेड़ ऐसे समय पर हुई है जब तीन दिन पहले ही किश्तवाड़ जिले के दूरदराज़ क्षेत्र छत्रु में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया था. वहां भी सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिली थी. उस ऑपरेशन में भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया था.

सूत्रों के अनुसार, छत्रु में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी. जम्मू-कश्मीर में सर्दियों के आगमन से पहले सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाती हैं, लेकिन सेना और पुलिस की सतर्कता से अधिकांश प्रयास नाकाम कर दिए जाते हैं.

