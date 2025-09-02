scorecardresearch
 

कटरा में फंसे करीब 700 श्रद्धालु, होटल एसोसिएशन ने श्रद्धालुओं के लिए किया मुफ्त रहने और खाने का इंतजाम

वैष्णो देवी यात्रा पिछले आठ दिनों से बंद है. कटरा के होटल एसोसिएशन ने करीब 700 श्रद्धालुओं के लिए 200-250 कमरे और भोजन मुफ्त में उपलब्ध करवाए हैं. श्रद्धालु पिछले चार दिन से अच्छे होटल में रह रहे हैं और उन्होंने स्थानीय लोगों की तारीफ की है.

कटरा में कई श्रद्धालु फंसे (Photo: Screengrab)
वैष्णो देवी यात्रा पिछले आठ दिनों से बंद है, जिससे कटरा में कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं. इस स्थिति में कटरा के होटल एसोसिएशन ने मानवता का परिचय देते हुए करीब 700 श्रद्धालुओं के लिए 200 से 250 कमरे और भोजन मुफ्त उपलब्ध करवाया है. होटल एसोसिएशन ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. किसी भी जरूरतमंद श्रद्धालु को वहां रुकने या खाना खाने की सुविधा मुफ्त में दी जा रही है.

आजतक की टीम जब कटरा के एक निजी होटल पहुंची तो वहां कुछ श्रद्धालु मिले. श्रद्धालुओं ने बातचीत में बताया कि वे पिछले चार दिनों से एक अच्छे होटल में रह रहे हैं और उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ा. श्रद्धालुओं ने कटरा के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि स्थानीय लोग बहुत मददगार और अच्छे हैं.

कटरा में फंसे कई श्रद्धालु

होटल एसोसिएशन की यह पहल धार्मिक यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत का काम कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि जरूरतमंद किसी भी समय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कमरे तथा भोजन की सुविधा मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं.

श्रद्धालुओं को मुफ्त रहने और खाने की व्यवस्था

इस पहल से न केवल श्रद्धालुओं की मदद हुई है बल्कि कटरा के लोगों की मानवता और सहृदयता भी उजागर हुई है. स्थानीय होटल मालिक लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि फंसे हुए श्रद्धालु सुरक्षित और आरामदायक तरीके से समय बिता सकें. प्रशासन और स्थानीय लोग भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं ताकि यात्रा बंद रहने के बावजूद श्रद्धालुओं की किसी प्रकार की परेशानी न हो.

(रिपोर्ट- गौरव पराशर)

