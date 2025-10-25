कठुआ में ईसाई मिशनरी दल पर गांववालों ने किया हमला, आठ पुलिसकर्मी सस्पेंड

जम्मू-कश्मीर में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है. कठुआ जिले में धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे एक ईसाई मिशनरी दल पर गांववालों ने हमला कर दिया. घटना के समय मौके पर मौजूद आठ पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते उन्हें SSP कठुआ ने तुरंत निलंबित कर दिया.

मिशनरी दल पर ग्रामीणों ने किया हमला

घटना कठुआ जिले के धनी बाख्ता गांव की है. यहां धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे एक ईसाई मिशनरी दल पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया. इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया और मौके पर मौजूद आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

आठ पुलिसकर्मी सस्पेंड

ग्रामीणों के हमले के वक्त मौके पर मौजूद आठ पुलिसकर्मियों को SSP कठुआ ने तत्काल निलंबित कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक, लापरवाही के कारण पुलिस हमला रोकने में विफल हुई, जिसके चलते निलंबन की कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने घटना के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरे इलाके में स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है.

(इनपुट: सुदर्शन भार्गव)

---- समाप्त ----