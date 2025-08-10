scorecardresearch
 

Feedback

आतंक पर कड़ा प्रहार! किश्तवाड़ में 2-3 आतंकी घिरे... कुलगाम में भी 10 दिनों से चल रहा एंटी-टेरर ऑपरेशन

किश्तवाड़ के दुल इलाके में रविवार तड़के भारतीय सेना और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. यह ऑपरेशन अखल के समानांतर चल रहा है, जिसमें अब तक 5 से अधिक आतंकी मारे गए हैं और 10 जवान घायल हुए हैं. 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षाबलों ने 20 बड़े आतंकियों को ढेर किया है.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और कुलगाम में आतंकियों पर प्रहाड़. (Photo- Screengrab)
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और कुलगाम में आतंकियों पर प्रहाड़. (Photo- Screengrab)

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के दुल इलाके में रविवार तड़के से भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. आर्मी के व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बताया कि यह ऑपरेशन खुफिया इनपुट के आधार पर लॉन्च किया गया था. शुरुआती घंटों में ही सेना का आतंकियों से आमना-सामना हुआ और फायरिंग शुरू हो गई. सूत्रों की मानें तो इलाके में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है.

यह मुठभेड़ उस समय हो रही है जब सुरक्षाबल कश्मीर घाटी में चल रहे ऑपरेशन अखल में जुटे हैं, जो अब तक के सबसे लंबे एंटी-टेरर ऑपरेशनों में से एक है. शुक्रवार रात हुई गोलीबारी में लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हो गए थे. अब तक इस ऑपरेशन में 10 जवान घायल हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग केस में बड़ी सफलता, दो आरोपियों पर आरोप तय, पाकिस्तान स्थित हैंडलर सहित कई पर शिकंजा

सम्बंधित ख़बरें

First Freight Train Reaches Kashmir Valley
ऐतिहासिक क्षण! कश्मीर में लॉजिस्टिक के नए युग की शुरुआत, घाटी में पहली बार पहुंची मालगाड़ी 
Ongoing encounter in Kulgam for 9 days, big news!
कुलगाम में 9 दिन से जारी एनकाउंटर, सेना के 2 जवान शहीद 
Kulgam Encounter in south Kashmir
पढ़ें 9 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Anti Terrorist operation
J&K: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, एक दहशतगर्द भी ढेर... 9 दिनों से चल रही भीषण मुठभेड़ 
Shafqat Ali Khan
'अमेरिका या किसी भी देश की मध्यस्थता का करेंगे स्वागत', PAK ने फिर अलापा कश्मीर का राग 

ऑपरेशन अखल 1 अगस्त को शुरू हुआ था, जब दक्षिण कश्मीर के अखल इलाके के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी के पुख्ता इनपुट मिले थे. इस दौरान अब तक 5 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया है.

जम्मू-कश्मीर में एंटी-टेरर ऑपरेशनों की रफ्तार तेज

किश्तवाड़ की मुठभेड़ जम्मू-कश्मीर में हाल में हुई लगातार झड़पों की कड़ी में एक और घटना है. सुरक्षा बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से एंटी-टेरर ऑपरेशनों की रफ्तार तेज कर दी है. उस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या की थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे.

Advertisement

20 बड़े आतंकियों का किया गया खात्मा

ऑपरेशन अखल, ऑपरेशन महादेव के बाद शुरू किया गया है, जिसमें सुरक्षाबलों ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को श्रीनगर के दाचीगाम इलाके में ढेर किया था.

यह भी पढ़ें: J&K: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, एक दहशतगर्द भी ढेर... 9 दिनों से आतंकियों से चल रही भीषण मुठभेड़

इसके एक दिन बाद, 29 जुलाई को, सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति चलाकर 2 और आतंकियों को मार गिराया था. 22 अप्रैल के बाद से अब तक सुरक्षाबल करीब 20 बड़े आतंकियों को निशाना बनाकर खत्म कर चुके हैं. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये अभियान तब तक जारी रहेंगे जब तक सभी आतंकी खतरों को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement