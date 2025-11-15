मानवीय चूक या टेरर एंगल... श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कैसे हुआ ब्लास्ट? अब तक 9 मौतें

श्रीनगर के नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिला दिया. इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 घायल हैं. कई की हालत गंभीर है, जिसको लेकर मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश मलबे में जारी है.

पुलिस स्टेशन के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बचाव दल को मलबा हटाने में मुश्किल हो रही है. घटनास्थल से करीब 300 फीट दूर तक मानव अंगों के टुकड़े मिले हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयावह था.

ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. दक्षिण श्रीनगर में धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई. देखते ही देखते आग की लपटें पुलिस स्टेशन से उठती दिखाई दीं. घटना की जानकारी मिलते ही एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. जिला अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है.

घटनास्थल के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे. श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने घायलों का हालचाल लिया और अस्पताल प्रशासन को सभी जरूरी सुविधाएं तुरंत मुहैया कराने के निर्देश दिए. अफसरों ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. घायलों का इलाज चल रहा है.

इस विस्फोट को लेकर शुरुआती जांच में दो एंगल सामने आए हैं, जिन पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं. पहला एंगल यह है कि पुलिस स्टेशन में जब्त किए गए 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को सील और उसे हैंडल करने की प्रॉसेस के दौरान कोई चूक हुई, जिसके कारण यह विस्फोट हो सकता है. अमोनियम नाइट्रेट एक सेंसिटिव केमिकल है, जिसे हैंडल करने में जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है.

वहीं दूसरा एंगल आतंकी साजिश का है, जिसको लेकर जांच की जा रही है. पुलिस स्टेशन परिसर में जब्त की गई एक कार खड़ी थी, जिसे पहले किसी अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए जाने के शक में पकड़ा गया था. आशंका है कि इस कार में पहले से IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) लगाया गया था, जिसमें ब्लास्ट हो गया और इससे पास में रखे अमोनियम नाइट्रेट में भी विस्फोट हो गया.

घटना के बाद PAFF (पीपल्स एंटी-फासिस्ट फोर्स) और जैश-ए-मोहम्मद के शैडो ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद आतंकी एंगल को लेकर जांच और तेज कर दी गई है.

नौगाम पुलिस स्टेशन इस समय एक इंटर-स्टेट टेरर मॉड्यूल से जुड़े बड़े मामले की जांच कर रहा था और इसी संबंध में कुछ जब्ती और गिरफ्तारियां की गई थीं. ऐसे समय में हुआ यह ब्लास्ट कई सवाल खड़े कर रहा है. फिलहाल NIA, SOG और बम स्क्वाड की टीमें मौके पर मौजूद हैं. फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और गंभीरता से जांच शुरू कर दी. आसपास के इलाकों की सघन जांच जारी है.

