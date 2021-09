अमित शाह की अगुवाई में J-K को लेकर बड़ी बैठक, अफगान संकट के बीच बदली परिस्थितियों पर चर्चा

अफगानिस्तान संकट के बीच गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर को लेकर आज गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई. बैठक में केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए.

उच्चस्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो (IB) के निदेशक अरविंद कुमार, RAW के प्रमुख सामंत गोयल, BSF के डीजी पंकज सिंह और CRPF के प्रमुख कुलदीप सिंह शामिल हुए. यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली.



Union Home Minister Shri @AmitShah held a meeting in New Delhi to review the security and development issues of the Union Territory of Jammu & Kashmir. He appreciated the initiatives on development taken by the UT administration to fulfill the vision of PM Shri @narendramodi. pic.twitter.com/TKBkfD80fz