'आतंकवाद का खात्मा करने के लिए करें अंतिम वार', J-K में सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह की दो टूक

घाटी में हाल के दिनों में आतंकवाद के मामलों में बढ़ोतरी होने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू-कश्मीर पहुंचे. उन्होंने श्रीनगर में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सुरक्षा से जुड़े कई अहम अधिकारियों की मौजूदगी रही. चार घंटे तक चली बैठक में अमित शाह ने सुरक्षाबलों से आतंकवाद को खत्म करने के लिए कहा है.

शनिवार दोपहर साढ़े 12 बजे शुरू हुई बैठक शाम साढ़े चार बजे तक चली. बैठक में गृह मंत्री शाह ने हाल के समय में आतंकवादी हमलों और घाटी में सुरक्षा के इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने सभी सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया एजेंसियों को साफ निर्देश दिए कि वे सभी साथ मिलकर काम करें और आतंकवाद को खत्म करने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ें.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सुबह जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं. यहां उन्हें कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है. शाह की पहले दिन हुई सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि घाटी में हाल के दिनों में आतंकवादी वारदातों में तेजी देखी गई है.

