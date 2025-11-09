कश्मीर में ऑनलाइन आतंक नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, CIK ने 9 लोगों को हिरासत में लिया

CIK conducts surprise raids across Kashmir: कश्मीर में ऑनलाइन आतंक नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने रविवार को एक बड़े अभियान की शुरुआत की. यह कार्रवाई पूरी घाटी में एक साथ की गई, जिसमें श्रीनगर, कुलगाम, बारामुला, शोपियां और पुलवामा के 10 स्थानों पर छापेमारी हुई.

और पढ़ें

इस अभियान का उद्देश्य था - उन लोगों को पकड़ना जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने, हिंसा भड़काने और युवाओं को भटकाने के लिए कर रहे थे.

CIK को इस तरह की गतिविधियों की विश्वसनीय जानकारी मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई. यह अभियान स्थानीय पुलिस की मदद से चलाया गया और इसमें खास ध्यान उन व्यक्तियों पर था जो सोशल मीडिया पर देशविरोधी प्रचार कर रहे थे या सांप्रदायिक नफरत फैला रहे थे.

CIK का कहना है कि यह कदम क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी था.

डिजिटल सबूत और हिरास

इस कार्रवाई के दौरान नौ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. टीम ने कई अहम सबूत बरामद किए हैं - जिनमें मोबाइल फोन, सिम कार्ड, टैबलेट और अन्य डिजिटल डिवाइस शामिल हैं. सभी जब्त सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि आगे की जांच में और सुराग मिल सकें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गलियों में दौड़ते जवान, घर-घर सर्च ऑपरेशन... आतंकियों के रिक्रूटमेंट नेटवर्क पर कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी रेड

ऑनलाइन आतंकवाद के खिलाफ सख्ती जारी

CIK ने कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है. आने वाले दिनों में और छापेमारी और गिरफ्तारियां की जाएंगी. संस्थान का उद्देश्य है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों और ऑनलाइन चरमपंथी विचारधाराओं से कश्मीर के युवाओं को बचाया जा सके और घाटी में स्थायी शांति बनाए रखी जाए.

CIK का यह अभियान घाटी में डिजिटल आतंक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. यह संदेश देता है कि सुरक्षा एजेंसियां अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैल रहे आतंक के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ी हैं.

---- समाप्त ----