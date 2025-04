J-K: बडगाम में हिरासत में लिए गए ओवरग्राउंड वर्कर, आतंकियों को पहुंचा रहे थे मदद

budgam news: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में दो ओवरग्राउंड वर्करों, ताहिर अहमद कुमार और शबीर अहमद गनई को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया है. दोनों पर आतंकियों को मदद पहुंचाने, शरण देने और स्थानीय युवाओं को आतंकी संगठनों में जोड़ने का आरोप है.

Two migrant workers from Uttar Pradesh were attacked by terrorists in Budgam on Friday. (File photo)