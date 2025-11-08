scorecardresearch
 

ट्रेन से अचानक टकराया चील और टूट गया कांच, ड्राइवर घायल... यात्रियों में मची दहशत

श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चलने वाली एक ट्रेन से चील टकरा गया. जिससे ट्रेन के आगे का कांच टूट गया और ड्राइवर घायल हो गया. ड्राइवर के घायल होने से ट्रेन को रोकना पड़ा.

चील के टकराने से घायल हुआ ट्रेन का ड्राइवर. (Photo: Screengrab)
चील के टकराने से घायल हुआ ट्रेन का ड्राइवर. (Photo: Screengrab)

श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चलने वाली ट्रेन में एक अजीब हादसा हो गया. यहां एक चील ट्रेन के सामने आ गई और शीशे से टकरा गई. जिससे ड्राइवर घायल हो गया. ड्राइवर के घायल होते ही ट्रेन को रोकना पड़ गया. फिर ड्राइवर को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई.

हालांकि, इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा और सभी यात्री सुरक्षित हैं. ड्राइवर के घायल होने की एक फोटो भी सामने आई है. जिसमें देखा जा सकता है कि ड्राइवर के गर्दन में कांच के टुकड़े धंस गए हैं और कांच के टुकड़ों को मेडिकल टीम की तरफ से निकाला जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Train Accident in Jalgaon: ट्रेन में आग की अफवाह और कूदने लगे लोग, जानिए कैसे हुआ जलगांव में ट्रेन हादसा

दुर्घटना के बाद यात्री भी हुए हैरान

दुर्घटना के बाद चील ट्रेन के अंदर घायल अवस्था में पड़ा रहा. ड्राइवर ने बताया कि यह अजीब घटना उस समय हुई जब ट्रेन श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चल रही थी. इधर यात्रियों ने बताया कि ट्रेन चल रही थी, अचानक से ब्रेक लगी और झटका लगा. जिससे यात्री भी सकते में आ गए. 

यह भी पढ़ें: यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, मुआवजे का ऐलान

ट्रेन रुकने के बाद जानकारी सामने आई है कि चील इंजन वाले कोच से टकरा गया. जिससे कांच टूट गया और ड्राइवर को चोट आई है.   

