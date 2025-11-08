ट्रेन से अचानक टकराया चील और टूट गया कांच, ड्राइवर घायल... यात्रियों में मची दहशत

श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चलने वाली ट्रेन में एक अजीब हादसा हो गया. यहां एक चील ट्रेन के सामने आ गई और शीशे से टकरा गई. जिससे ड्राइवर घायल हो गया. ड्राइवर के घायल होते ही ट्रेन को रोकना पड़ गया. फिर ड्राइवर को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई.

हालांकि, इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा और सभी यात्री सुरक्षित हैं. ड्राइवर के घायल होने की एक फोटो भी सामने आई है. जिसमें देखा जा सकता है कि ड्राइवर के गर्दन में कांच के टुकड़े धंस गए हैं और कांच के टुकड़ों को मेडिकल टीम की तरफ से निकाला जा रहा है.

दुर्घटना के बाद यात्री भी हुए हैरान

दुर्घटना के बाद चील ट्रेन के अंदर घायल अवस्था में पड़ा रहा. ड्राइवर ने बताया कि यह अजीब घटना उस समय हुई जब ट्रेन श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चल रही थी. इधर यात्रियों ने बताया कि ट्रेन चल रही थी, अचानक से ब्रेक लगी और झटका लगा. जिससे यात्री भी सकते में आ गए.

ट्रेन रुकने के बाद जानकारी सामने आई है कि चील इंजन वाले कोच से टकरा गया. जिससे कांच टूट गया और ड्राइवर को चोट आई है.

