scorecardresearch
 

Feedback

अमरनाथ यात्रा: कोविड प्रतिबंध हटने के बाद नकद दान में 100 गुना बढ़ोतरी, इस साल आए 9.75 करोड़ रुपये

अमरनाथ गुफा मंदिर में कोविड प्रतिबंध हटने के बाद तीर्थयात्रियों की ओर से किए जाने वाले दान में 100 गुना वृद्धि हुई है. 2025-26 में दान 9.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पंजीकरण शुल्क भी 7.71 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. इस साल यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की संख्या 4.1 लाख रही.

Advertisement
X
इस साल बारिश के कारण यात्रा निर्धारित समय से पहले समाप्त कर दी गई थी. (File Photo: PTI)
इस साल बारिश के कारण यात्रा निर्धारित समय से पहले समाप्त कर दी गई थी. (File Photo: PTI)

दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर ऊंचे अमरनाथ गुफा मंदिर में तीर्थयात्रियों की ओर से किए जाने वाले दान में महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के हटने के बाद 100 गुना बढ़ोतरी हुई है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में 9.23 लाख रुपये के दान 2025-26 में बढ़कर 9.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गए.

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (SASB) से यह जानकारी जम्मू के एक्टिविस्ट रमण कुमार शर्मा की ओर से सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई थी. आंकड़ों के मुताबिक, नकद दान 2022-23 में 9.14 करोड़, 2023-24 में 11.16 करोड़ और 2024-25 में 11.59 करोड़ रुपये दर्ज किए गए.

इस साल यात्रा में शामिल हुए 4.1 लाख श्रद्धालु

सम्बंधित ख़बरें

vaishno devi to amarnath yatra on hold due to bad weather
बारिश और लैंडस्लाइड से धार्मिक यात्राएं रुकीं, जानें... 
बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, वैष्णो देवी से चारधाम यात्रा तक सब बंद  
delhi rain
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
अमरनाथ यात्रा तय समय से पहले बंद (File Photo: PTI)
खराब मौसम की वजह से जल्द खत्म हुई अमरनाथ यात्रा, 4.14 लाख श्रद्धालु पहुंचे बाबा के दरबार 
Amarnath Shivling Melts: Impact of Climate Change
अमरनाथ यात्रा: तेजी से पिघल रहा शिवलिंग, सिर्फ डेढ-दो फीट तक सिमटा आकार 

कोविड प्रतिबंध हटने के बाद यात्रियों की संख्या भी बढ़ी. 2022 में यात्रा में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जबकि 2023 में यह संख्या 4.5 लाख, 2024 में 5.1 लाख और 2025 में 4.1 लाख रही. 2025 की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी, लेकिन बारिश से रास्ते खराब होने के कारण निर्धारित समापन से एक हफ्ता पहले बंद कर दी गई.

रजिस्ट्रेशन फीस में भी भारी बढ़ोतरी

तीर्थयात्रियों से पंजीकरण शुल्क भी बढ़ा. 2020-21 और 2021-22 में यह केवल 0.12 लाख रुपये था, जबकि 2022-23 में 4 करोड़, 2023-24 में 5.56 करोड़, 2024-25 में 5.35 करोड़ और 2025-26 में 7.71 करोड़ रुपये रहा. अमरनाथ यात्रा पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और 14 किलोमीटर छोटे लेकिन अधिक कठिन बाल्टल मार्ग से होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement