J-K: आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक पर FIR, जेल भेजे गए, DM को गाली देने का आरोप

डोडा जिले का राजनीतिक माहौल सोमवार को तनावपूर्ण हो गया जब प्रशासन ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक को जेल भेज दिया गया. उन पर DM हरविंदर सिंह को गाली देने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है.

DM हरविंदर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था.- (Photo: Representational)
डोडा जिले में प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोप है कि उन्होंने DM हरविंदर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक और गाली-गलौज भरी भाषा का इस्तेमाल किया. इसके बाद DM ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई. उनपर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाया गया है. पीएसए एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है.

2024 के जम्मू-कश्मीर चुनावों में, मलिक ने डोडा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 4,538 से अधिक मतों के अंतर से हराया और केंद्र शासित प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए पहली जीत दर्ज की.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हुए जिनमें विधायक मलिक को DC को गाली देते हुए सुना जा सकता है. प्रशासन ने इसे गंभीर मानते हुए उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित तनाव को रोकने के लिए उठाया गया.

पहले भी दिए विवादित बयान
सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब मलिक ने अधिकारियों को निशाना बनाया हो. हाल के दिनों में उनके कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें वह प्रशासन के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते दिख रहे हैं. उन्होंने हाल ही में प्रशासन पर हड़ताल लागू करने के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया था और खुलेआम मुकाबला करने की चेतावनी दी थी.

AAP ने साधी चुप्पी
घटना पर AAP ने अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, पार्टी सूत्रों का मानना है कि यह कार्रवाई असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश हो सकती है.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई
प्रशासन ने डोडा जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है. जगह-जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे.

---- समाप्त ----
