J-K: AAP विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक, डोडा में प्रदर्शन

डोडा जिले में AAP विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. डुनाडी इलाके में पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प भी हुई. हालात संभालने के लिए जिले में धारा 163 बीएनएस लागू कर दी गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है.

डोडा जिले में धारा 163 बीएनएस लागू कर दी गई है. (Photo: facebook/@mehrajmalik)
डोडा जिले में धारा 163 बीएनएस लागू कर दी गई है. (Photo: facebook/@mehrajmalik)

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में आज आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया. पार्टी के डोडा ईस्ट से विधायक मेहराज मलिक को PSA (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) के तहत गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की.

डुनाडी में पुलिस और समर्थकों की झड़प
प्रदर्शन के दौरान डोडा जिले के डुनाडी इलाके में आप समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. माहौल तनावपूर्ण होते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई की स्थिति बन गई. इसके बाद प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाए.

धारा 163 लागू
स्थिति को काबू में लाने के लिए प्रशासन ने डोडा जिले में धारा 163 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) लागू कर दी है, जिसके तहत चार से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक है. यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि भीड़ को रोका जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

सुरक्षा के इंतजाम
डोडा जिले में हालात को नियंत्रण में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस और अर्धसैनिक बलों को संवेदनशील इलाकों में भेजा गया है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या अशांति न फैल सके. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.

आप कार्यकर्ताओं की मांग
आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना है कि विधायक मेहराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए. उनका आरोप है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

प्रशासन की अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखें. अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही यह भी कहा गया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.

