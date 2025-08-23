उफनते नाले को कूदकर किया पार, जान जोखिम में डालकर ड्यूटी पर पहुंची स्टाफ नर्स, Video

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक स्टाफ नर्स ने ड्यूटी पर जाने के लिए उफनते नाले को कूदकर पार किया. इस मामले का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो मंडी जिले की चौहारघाटी के सुधार का है. यहां चौहारघाटी में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है. क्षेत्र के 6 फुट ब्रिज बह गए हैं. लोगों को आने-जाने में नदी नाले जान जोखिम में डालकर पार करने पड़ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, स्टाफ नर्स का नाम कमला बताया जा रहा है. उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना था. रास्ते में नाला तेजी से बह रहा था. इसी को लेकर कमला ने उफनते नाले को कूदकर पार किया, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जान जोखिम में डालकर स्टाफ नर्स कमला पत्थरों पर कूदती हैं.

टिक्कर गांव की रहने वाली कमला ने बताया कि वह सुधार पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं. गत दिनों क्षेत्र में भारी बारिश के कारण फुट ब्रिज टूट गए हैं, इस कारण रोजाना डयूटी पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है. ड्यूटी के लिए रोजाना करीब चार किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है, लेकिन जान की परवाह किए बगैर उन्होंने उफनते नाले को पार किया, तब जाकर वह समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ड्यूटी के लिए पहुंच पाईं.

कमला का यह कदम खतरनाक हो सकता था. जिले में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. सराज में हाल ही में एक नाले को पार करते वक्त महिला और पुरुष बह गए थे, जिन्हें लोगों ने समय रहते बचा लिया था. एक अन्य मामले में एक व्यक्ति की बहने से मृत्यु भी हुई है.

बता दें कि पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहारघाटी की सिल्हबुधानी और तरस्वाण पंचायत में हाल ही में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है. यहां कई सड़कें और ब्रिज बह गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खड्डों व नालों को ऐसे ही पार करना पड़ रहा है. लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

रिपोर्ट: धरम वीर