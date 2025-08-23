scorecardresearch
 

उफनते नाले को कूदकर किया पार, जान जोखिम में डालकर ड्यूटी पर पहुंची स्टाफ नर्स, Video

हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक स्टाफ नर्स ने जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को कूदकर पार किया, इसके बाद वह ड्यूटी पर पहुंची. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि यहां क्षेत्र में भारी बारिश से सड़कें और पुल बह गए हैं, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है.

नर्स ने उफनते नाले को कूदकर किया पार. (Photo: Screengrab)
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक स्टाफ नर्स ने ड्यूटी पर जाने के लिए उफनते नाले को कूदकर पार किया. इस मामले का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो मंडी जिले की चौहारघाटी के सुधार का है. यहां चौहारघाटी में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है. क्षेत्र के 6 फुट ब्रिज बह गए हैं. लोगों को आने-जाने में नदी नाले जान जोखिम में डालकर पार करने पड़ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, स्टाफ नर्स का नाम कमला बताया जा रहा है. उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना था. रास्ते में नाला तेजी से बह रहा था. इसी को लेकर कमला ने उफनते नाले को कूदकर पार किया, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जान जोखिम में डालकर स्टाफ नर्स कमला पत्थरों पर कूदती हैं.

यहां देखें Video

टिक्कर गांव की रहने वाली कमला ने बताया कि वह सुधार पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं. गत दिनों क्षेत्र में भारी बारिश के कारण फुट ब्रिज टूट गए हैं, इस कारण रोजाना डयूटी पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है. ड्यूटी के लिए रोजाना करीब चार किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है, लेकिन जान की परवाह किए बगैर उन्होंने उफनते नाले को पार किया, तब जाकर वह समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ड्यूटी के लिए पहुंच पाईं.

यह भी पढ़ें: गुजरात-महाराष्ट्र में आई आसमानी आफत! उफान पर नदियां, गांव में पानी घुसने से परेशान लोग

कमला का यह कदम खतरनाक हो सकता था. जिले में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. सराज में हाल ही में एक नाले को पार करते वक्त महिला और पुरुष बह गए थे, जिन्हें लोगों ने समय रहते बचा लिया था. एक अन्य मामले में एक व्यक्ति की बहने से मृत्यु भी हुई है.

बता दें कि पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहारघाटी की सिल्हबुधानी और तरस्वाण पंचायत में हाल ही में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है. यहां कई सड़कें और ब्रिज बह गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खड्डों व नालों को ऐसे ही पार करना पड़ रहा है. लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

रिपोर्ट: धरम वीर
