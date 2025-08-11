बरामद किए गए शिमला के बोर्डिंग स्कूल से किडनैप हुए 3 बच्चे, उसी स्कूल में पढ़ा था किडनैपर

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उस समय हड़कंप मच गया, जब नामी स्कूल में पढ़ने वाले तीन बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. शनिवार को छात्रों को आउटिंग के लिए स्कूल से बाहर ले जाया जाता है. इसके बाद जब तय समय पर तीन बच्चे नहीं लौटे तो सनसनी फैल गई. आनन-फानन में मामले की शिकायत पुलिस से की गई. पुलिस ने तुरंत शहर की मुख्य जगहों सीसीटीवी खंगाले. करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद सुराग मिला तो कोटखाई के चैथला गांव से छात्रों को सुरक्षित तरीके से बरामद कर लिया गया. इसी के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है.

शिमला पुलिस के मुताबिक, देश के नामी स्कूल के तीन 11 साल के छात्र 9 अगस्त को लापता हो गए थे. जांच-पड़ताल के दौरान एक संदिग्ध वाहन को लेकर इनपुट मिला था, जिसके बाद मौके पर टीम ने पहुंचकर तलाशी ली और करीब छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वाहन के साथ चैथला के रहने वाले सुमित सूद नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया गया और बच्चों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया.

यह भी पढ़ें: Delhi: संतान नहीं थी तो 11 महीने के बच्चे को किया किडनैप, पत्नी ने थाने पहुंचकर लौटाया

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने जिस सुमित नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में नुकसान हो गया था. आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसी को लेकर उसने ये साजिश रची. आरोपी ने उसी प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़ाई भी की है, इसलिए उसे स्कूल के बारे में तमाम बातें पता थीं. उसने बच्चों को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठाया, फिर उन्हें ऊपरी शिमला के कोटखाई इलाके में ले गया.

Advertisement

इस मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह के नेतृत्व में की गई. एसएसपी शिमला ने कहा कि अपहरण के इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है. इसी के साथ पुलिस जांच में जुटी है. पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के साथ ही कॉल रिकॉर्ड और कैलिफोर्निया के वर्चुअल नंबर से कॉल को लेकर जांच कर रही है.

क्या है पूरी कहानी?

दरअसल, तीनों बच्चे छठवीं क्लास में पढ़ते हैं. ये बच्चे स्कूल से शनिवार को लगभग 12:10 बजे स्कूल से गेट पास लेकर निकले थे. आउटिंग की समय सीमा 5 बजे तक जब वापस नहीं लौटे तो स्कूल में हड़कंप मच गया. सभी छात्र स्कूल के हॉस्टल आ गए, लेकिन तीन छात्र नहीं पहुंचे. तीनों बच्चे कुल्लू, मोहाली और करनाल के रहने वाले हैं. इनमें से एक बच्चा पंजाब के शिक्षा मंत्री का रिश्तेदार बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: संपत्ति विवाद में रिश्तों का कत्ल, फूफी ने भतीजी को अगवा कर बनाई किडनैपिंग की झूठी स्टोरी, हुईं गिरफ्तार

जब इन बच्चों की गैरमौजूदगी का पता चला तो स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू की. कई घंटे की तलाश के बाद पुलिस को सुराग मिल सका. स्कूल प्रिंसिपल ने न्यू शिमला थाने में तीनों छात्रों के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने छात्रों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने शहरभर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए.

Advertisement

बता दें कि यह प्राइवेट स्कूल देश के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है, जहां भारत के अलावा विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं. यह स्कूल साल 1859 में स्थापित किया गया था. देश-विदेश के कई नामी उद्योगपतियों और प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे यहां पढ़ चुके हैं. वर्तमान में भी यहां ज्यादातर छात्र बाहरी राज्यों के हैं.

---- समाप्त ----